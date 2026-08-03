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Od 1. júla platia nové PRAVIDLÁ: Nenápadná zmena môže SKOMPLIKOVAŤ odchod do predčasnej penzie!

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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BRATISLAVA - Od 1. júla vstúpila do platnosti nenápadná, no mimoriadne dôležitá zmena. Zvýšenie životného minima totiž zvýšilo aj sumu minimálnej výšky predčasného dôchodku. To môže mnohým prekaziť plánovaný odchod do predčasného dôchodku.

Od výšky životného minima sa od júla odvíja aj prísnejšia hranica, ktorú musí spĺňať každý, kto chce odísť do predčasného dôchodku. Sociálna poisťovňa totiž predčasnú penziu prizná len vtedy, ak vypočítaná suma po krátení dosiahne zákonom stanovené minimum. Tento mechanizmus má zabrániť tomu, aby ľudia odchádzali z pracovného života s príjmom, ktorý by ich mohol dostať do hmotnej núdze.

Sociálna poisťovňa vysvetľuje, že nárok na predčasný dôchodok vznikne len vtedy, ak vypočítaná výška dôchodku presiahne 1,6-násobok sumy životného minima. Do konca júna 2026 bolo stanovené životné minimum na 284,13 eura a s tým súvisiaca predčasná penzia musela byť minimálne 454,70 eura mesačne. Od 1. júla 2026 sa životné minimum zvýšilo na 295,22 eura. "Pre žiadateľov to znamená, že nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne až od 472,40 eura mesačne," vysvetľuje.

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"Za rovnakých podmienok získavate nárok, ak ste si sporili aj v II. pilieri, pričom výsledná suma je súčtom súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera. Tá však musí byť opäť vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu," vyvetľuje ďalej Sociálna poisťovňa.

V realite to znamená, že žiadateľ o predčasnú penziu potrebuje mať približne o 18 eur vyššiu požadovanú sumu, než bola v prvom polroku. Kým začiatkom roka by mu stačila suma 472 eur na odchod do dôchodku, od 1. júla mu takú žiadosť zamietnu.

Sprísnenie podmienok mohlo zasiahnuť najmä ľudí s nízkymi celoživotnými príjmami, ako sú napríklad pracovníci s minimálnou mzdou, zamestnanci na čiastočný úväzok či živnostníci ktorí dlhodobo odvádzali len minimálne poistné. Po krátení za predčasný odchod sa ich dôchodok môže dostať pod zákonnú hranicu, a tým pádom nárok vôbec nevznikne.

Kto má nárok na predčasný dôchodok

Predčasný starobný dôchodok môže pomôcť najmä tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku prišli o prácu a možnosť nájsť si novú je málo pravdepodobná alebo si dlhodobo prácu nedokážu nájsť a nemajú iné možnosti riešenia svojej ekonomickej situácie.

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Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká vtedy, ak žiadateľ získal aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo získal potrebné odpracované obdobie a suma jeho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. 

Výška dôchodku teda závisí od dĺžky získaného obdobia dôchodkového poistenia, od výšky hrubých zárobkov, ktoré pracujúci za svoj pracovný život získa a tiež od toho, či bol sporiteľom v II. dôchodkovom pilieri a získal obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

Suma predčasného starobného dôchodku - výpočet

Suma predčasného starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku na jeho výplatu sa určí tak, že sa najskôr vypočíta plná suma dôchodku

POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod

ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok

ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

Plná suma dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Za 365 dní sa suma dôchodku zníži o 6,5 %.

Pri znižovaní sa prihliada aj na zvyšky dní kratšie ako 30 dní, to znamená, že dôchodok sa znižuje aj za menej ako 30 dní.

Žiadateľ zároveň musí mať ukončený pracovný pomer a nesmie pracovať ani ako živnostník. "Ak totiž platíte odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok," upozorňuje Sociálna poisťovňa. Všetky detaily ako požiadať o predčasný dôchodok nájdete na jej webe.

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