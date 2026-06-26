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Erika Barkolová s dcérou v plavkách: Odhalili dokonalú formu! FOTO Veď vyzerajú ako sestry

Česko-Slovenský ples, Erika Barkolová Zobraziť galériu (26)
Česko-Slovenský ples, Erika Barkolová (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/db © Zoznam/db

BANSKÁ ŠTIAVNICA - Moderátorka Erika Barkolová opäť prekvapila svojím vzhľadom. Zverejnila letné zábery v plavkách, na ktorých trávi čas so svojou dcérou pri vode. Dvojica okamžite pritiahla pozornosť – nielen pre svoju nápadnú podobu, ale aj pre to, ako skvelo Erika vyzerá. Pri pohľade na fotografie by jej vek tipoval len málokto.

Erika Barkolová je mamou dvoch dospelých dcér - Patrície a Alexandry, ktoré už dávno žijú vlastné životy. Známa moderátorka si tak môže naplno užívať aj životnú rolu – je už aj babičkou.

Napriek tomu, že má za sebou roky materstva, na svojom vzhľade rozhodne neubrála. Práve naopak, dlhodobo sa prezentuje ako žena, ktorá si udržiava výbornú kondíciu a zdravý životný štýl. Aj preto mnohí fanúšikovia pri jej najnovších záberoch v plavkách len ťažko verili, že ide o mamu dvoch dospelých dcér a babičku. Na fotografiách pôsobí sviežo, sebavedomo a vo forme, ktorú jej mnohí môžu závidieť. „Tak toto bol víkend. Ďakujem ti, Banská Štiavnica! ❤️,“ napísala obľúbená moderátorka k záberom so svojou dcérou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erika sa netají tým, že pohyb a starostlivosť o seba sú pre ňu dôležité. Pravidelne športuje a snaží sa udržiavať si rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Aj preto patrí dlhodobo medzi ženy, ktoré dokazujú, že vek je skutočne len číslo a že aj po rokoch a rodinných povinnostiach sa dá vyzerať veľmi dobre.

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