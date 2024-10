Vdova po Žbirkovi spočiatku ich vzťah tajila: Stačil jeden telefonát a už bol oheň na streche!

Katka Žbirková v Sieni slávy (Zdroj: STVR)

Katka spmína na to, ako sa s Mekym dali dokopy. Spočiatku ich vzťahu vôbec neverila, ba dokonca pred jej rodičmi tajili, že by sa niečo medzi nimi dialo. „Dlho som to nebrala nejako vážne, pretože keď máte 18 rokov, tak nemyslíte na to, že si hľadáte niekoho na celý život,“ spomína a dodáva, že spolu veľmi veľa telefonovali. Až tak, že jej otec začal odkladať telefón, pretože mal extrémne vysoké účty. „Bol to muzikant, dlho som nevedela, či to s tou dievčinou z Prahy myslí vážne,“ smeje sa a dodáva, že pred rodičmi to naozaj dlhodobo tajila. Dokonca, keď Meky telefonoval k nim domov, tak sa predstavoval ako Miro Okál, čo je bubeník Petra Nagya.

Postupne ale otcovi bol veľmi povedomý jeho hlas, a tak sa svojej dcéry raz opýtal: „Katka, prečo nám telefonuje Miro Žbirka?" V tom čase už bola zaľúbená, a tak dohovárania rodičov, že hudobník je ako námorník - v každom meste má iné dievča - bolo úplne zbytočné. Meky si ale rodičov získal veľmi rýchlo po tom, čo ho spoznali.

