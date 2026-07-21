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Keď Kavej, tak dve! Dangl o filme, nerestiach i súkromí: Záľuba mladšej dcéry mu nevonia

Premiéra filmu Kavej 2, Dano Dangl s dcérou Zobraziť galériu (13)
Premiéra filmu Kavej 2, Dano Dangl s dcérou (Zdroj: Vlado Anjel)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Známy zabávač a producent Dano Dangl priniesol svetu pokračovanie komédie Kavej 2, no hneď bolo jasné, že bez svojej najväčšej neresti neurobí ani krok. Umelec bez servítky prehovoril o rituáli, na ktorom doslova fičí, no exkluzívne vyšiel s pravdou von aj o tom, akú šialenú novinku chystá s Tomášom Maštalírom!

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Pre Dana Dangla bol premiérový večer veľkým zadosťučinením. Kým v kinosálach sa diváci išli potrhať od smiechu, on sám pútal pozornosť po boku svojej krásnej dcéry Laury, ktorú v spoločnosti ukazuje len málokedy. Keďže sa celý večer niesol v duchu témy filmu Kavej, nemohli sme sa nespýtať, koľko káv denne vlastne "buchne" on sám. „Ja už len dve, lebo my sme si kúpili nový kávostroj, ktorý robí tak dobrú kávu, že mi stačia dve,“ prezradil so smiechom o svojej rannej neresti. Káva pre neho nie je len obyčajnou spoločenskou záležitosťou. „Je to životabudič, ale dokonca aj taký ranný rituál, ktorý je skutočne každodenný,“ dodal. Keď sa však rozbehne ostrá filmovačka, všetky limity idú bokom: „Hlavne, keď sú prieťahy pri filmovačke, keď sa to naťahuje, vtedy potrebuješ tú kávu a tam je spotreba naozaj vysoká.“


Dangl je známy tým, že humor je neodmysliteľnou súčasťou jeho života a dobrá nálada je pre neho základným stavebným kameňom každého úspešného projektu. Humor vládne aj počas nakrúcania na pľaci. „Vždy. Ja dokonca trvám na tom, aby na pľaci bola podobná atmosféra ako na tom plátne. Lebo to je jednoducho cítiť, že tam je dobrá nálada a je tam zábava. Keď to tam nie je, tak to nie je dobré ani pre film,“ hovorí nekompromisne.

Po úspešnej premiére Kavej 2 sa však natíska otázka, kam sa posunie slovenská zábava v najbližších mesiacoch. „V blízkej budúcnosti chystáme komédiu s Tomášom Maštalírom v hlavnej úlohe, na ktorú sa tiež veľmi teším, lebo je to zasa jeden veľký úlet a obrovská sranda,“ prezradil Dangl. K ďalšiemu pokračovaniu Kavej sa však vyjadriť zatiaľ nevedel. Bez servítky však prezradil nečakané pikošky zo svojho súkromia! Prehovoril o deťom a o záľube tej najmladšej, ktorá Danovi až tak nevonia... Vo štvrtej minúte videa puknete od smiechu!

Keď Kavej, tak dve! Dano Dangl o filme, nerestiach i súkromí: Záľuba najmladšej dcéry mu nevonia (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Viac o téme: Dano DanglKavej
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