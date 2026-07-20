Gábor Boráros prelomil mlčanie po rozchode: Chýba mi. A veľmi! Srdcervúce slová o bolestivej strate

BRATISLAVA - Len niekoľko dní po tom, čo jeho už bývalá partnerka Dóra potvrdila rozchod, sa MMA zápasník Gábor Boráros prihovoril fanúšikom mimoriadne emotívnymi slovami. V dlhom vyjadrení priznal, že prežíva najväčšiu bolesť svojho života a priznal, ako veľmi mu niečo – alebo niekto – chýba.
Rozchod Gábora Borárosa a jeho partnerky Dóry prišiel len približne pol roka po tragickej smrti Moniky Jákliovej († 31), matky jeho dcéry Zorky. Dóra nedávno potvrdila, že ich cesty sa rozišli, pričom dôvody si chcela nechať v súkromí. Zdôraznila však, že na spoločné obdobie bude spomínať s vďačnosťou a že si zachovala blízky vzťah k malej Zore.
Najnovšie MMA zápasník zverejnil na sociálnej sieti emotívny odkaz. „Áno, vidíte to správne. Chýba mi. A veľmi,“ napísal v úvode svojho príspevku. Následne otvorene opísal bolesť, akú podľa vlastných slov ešte nikdy nezažil. „V živote som už zažil veľa strát, no žiadna ma nezasiahla tak hlboko ako táto. Je neuveriteľné, keď niekomu odovzdáš svoj život vo všetkých smeroch, keď na ňom začneš stavať aj svoju budúcnosť. Keď si ho pustíš tak blízko, ako si predtým nepustil ešte nikoho.“ Vo vyjadrení pokračoval opisom silného citového puta. „Keď kvôli nemu prejdeš cez toľko vecí len preto, aby ste mohli byť spolu. Keď pre neho znesieš čokoľvek, pretože ho tak veľmi miluješ. Keď v ňom nájdeš to, o čom si už ani nedúfal, že to niekedy v niekom nájdeš... a predsa sa to stane.“
Na záver priznal, že práve preto prežíva najťažšie obdobie svojho života. „Pravdepodobne práve preto som ešte nikdy nezažil také hlboké sklamanie, takú trýznivú a neutíchajúcu bolesť, akú prežívam teraz.“ Hoci Boráros vo svojom vyjadrení Dóru menovite nespomenul, k emotívnym slovám pridal video zachytávajúce ich spoločné chvíle spolu s jeho dcérkou Zorou. Tým dal jasne najavo, že jeho odkaz patrí práve bývalej partnerke. Zdá sa, že rozchod znáša veľmi ťažko a priznáva, že bolesť, ktorú momentálne prežíva, je pre neho tou najväčšou v živote.
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