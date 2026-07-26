Manželka lídra Tublatanky: Prečo odmietla publicitu po boku slávneho manžela?

BRATISLAVA - Manželka lídra Tublatanky Maťa Ďurindu Miroslava otvorene prehovorila o živote po boku známeho hudobníka. Priznala, že vedome odmietala mediálnu publicitu a nechcela, aby ju ľudia vnímali len ako „ženu slávneho muža“. Prezradila aj to, prečo toto rozhodnutie považuje za jedno z najlepších vo svojom živote.
Hoci je už dlhé roky manželkou jednej z najväčších hviezd slovenskej rockovej scény, sama sa do centra pozornosti nikdy netlačila. Mirka Ďurindová, manželka lídra skupinty Tublatanka Maťa Ďurindu, vysvetlila, že to nebola náhoda ani hanblivosť, ale vedomé rozhodnutie. „Nikdy som nechcela byť len ženou známeho muža. A bolo to jedno z najlepších psychologických rozhodnutí môjho života,“ uviedla.
Podľa jej slov mnohí nechápali, prečo sa neukazovala v médiách po boku svojho slávneho manžela. Dôvod bol však jednoduchý. Nechcela, aby si ľudia zamieňali pozornosť, ktorú prináša partnerova popularita, s jej vlastnou hodnotou. „Je to veľmi tenký ľad, keď si človek začne svoju hodnotu odvodzovať od statusu partnera. Nie od toho, kým je, ale od toho, s kým je,“ napísala.
Zdôraznila tiež, že ak človek postaví svoju identitu na úspechu či mene svojho partnera, vytvára podľa nej veľmi krehký základ. „Ak tvoju hodnotu vytvára partner, potom ti ju partner môže aj kedykoľvek vziať. To ale nie je láska. Je to psychologická závislosť na partnerovej značke,“ dodala. Mirka priznala, že nikdy netúžila po tom, aby ju ľudia predstavovali ako manželku Maťa Ďurindu. Jej cieľ bol celkom iný. „Nikdy som nechcela, aby môj úspech začínal vetou: To je manželka Maťa Ďurindu. Chcela som, aby raz zaznelo: To je Mirka. A to mi stačí.“
Na záver dodala, že hoci je budovanie vlastnej cesty náročnejšie a pomalšie, považuje ho za správnu voľbu. „Nikdy som nechcela, aby ma ľudia poznali podľa toho, koho držím za ruku, ale podľa toho, čo dokážem vlastnou hlavou. To sú dve úplne odlišné životné stratégie,“ uzavrela.
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