Maťo Ďurinda OTVORENE o DROGÁCH: Prichytil kolegu... Všade samé striekačky!

Hovorí sa, že alkohol je metla ľudstva. A čo také tvrdé drogy? To je ešte bezpochyby horšie svinstvo a o tom vie svoje aj slovenský spevák a líder skupiny Tublatanka Maťo Ďurinda. Hoci on sám si občas rád vypije, ťažkým drogám neholduje a nikdy nebol ani napriek tlaku bohémskeho muzikantského sveta na nich závislý. Je zásadne proti nim. Hoci jeho okolie z brandže bolo nimi takpovediac zamorené, on im nepodľahol.

Sám bol dokonca aj svedkom naozaj nepríjemnej skúsenosti s týmito zakázanými návykovými látkami. Pred pár dňami bol hosťom v podcaste Zoznam sa a tam okrem tém zameraných na jeho kariéru a hudobnícky život ako taký prišlo aj na otázku drog.

On sám drogám povedal rázne nie. „Nie. Samozrejme pil som, aj mäkké, aj tvrdé a aj s chalanmi, ktorí pili ďaleko viac ako ja, či už to bola moja partia, s ktorou som sa každý večer v mladosti stretával a prešli sme všetky bratislavské krčmy,“ povedal hudobník a potom prešiel v rozhovore otvorene k zmieňovaným látkam.

„Drogám neholdujem. V 90. rokoch po revolúcii to bola trochu taká móda a póza, že prišli drogy a každý ich chcel vyskúšať a chcel byť zaujímavý. Dokonca v Čechách to trvalo. Pred piatimi rokmi bola taká vlna od 90. rokov, že je to hrozná frajerina drogovať. Tam išiel strašne, že perník, pervitín a veľa ľudí na to doplatilo,“ poznamenal Maťo Ďurinda a hneď sa mu pred očami vybavila nepríjemná spomienka, ako prichytil nebohého kolegu Juraja Černého (†54).

„Zničili si životy tí chlapci a drogy absolútne neodporúčam. A keď aj niekoho som videl, že droguje, tak som sa mu snažil dohovoriť. Aj Ďurovi Černému, ktorý, žiaľ, zobral do ruky drogu, keď začal hrávať v Slobodnej Európe, tak oni polemizovali veľmi s drogami,“ vyšiel skladateľ s pravdou von a priznal aj oveľa osobnejšiu skúsenosť...

„Raz som prišiel po koncerte Tublatanky na Ďurovu izbu a vyzeralo to tam veľmi smutne. Injekčné striekačky po izbe a Ďuro sa cítil veľmi zle. Nechcem už na to ani spomínať,“ prezradil hudobník svoj zážitok. Po tom všetkom, čo videl, ako dokážu tieto nebezpečné látky zničiť človeku život a čo to s ním spraví, tak s tým nechce mať nikdy nič spoločné.