Bruchala zvažuje vstup do politiky! Obrovská kritika Slovenska: Zaťal do živého, toto ho odrádza

BRATISLAVA – Bývalý televízny moderátor Pavel Bruchala patrí medzi známe tváre, ktoré sa netaja svojimi občianskymi postojmi. Na sociálnych sieťach pravidelne komentuje dianie na Slovensku a jeho videá sledujú tisíce ľudí. Práve preto sa čoraz častejšie objavuje otázka, či by raz nevstúpil aj do politiky. Ako priznal v rozhovore, ponuky sú na stole.
Z televíznych obrazoviek sa už dávnejšie presunul na sociálne siete, kde pravidelne komentuje dianie na Slovensku. Jeho videá sledujú desaťtisíce ľudí a mnohí mu odkazujú jediné – mal by ísť do politiky. Pavel Bruchala teraz priznal, že takúto možnosť skutočne zvažuje. Zároveň však bez servítky vysvetlil, prečo ho súčasná politická scéna skôr odrádza. Tvrdé slová adresoval nielen koalícii, ale aj opozícii. A ešte ostrejšie hodnotil stav Slovenska.
„Jasné, dostal som ponuky,“ priznal Bruchala. Dodal však, že vstup do politiky nie je rozhodnutie, ktoré by chcel urobiť za každú cenu. Prekáža mu totiž, že podľa jeho názoru sa časť opozície venuje skôr funkciám než tomu, čo chce reálne zmeniť. „Keď si pozriete jednotlivé strany v opozícii, ktoré sa veľmi cítia a už pomaly riešia, kto aké ministerstvo bude mať, to je prejav neskúsenosti.“ Podľa Bruchalu je práve to dôkaz, že niektorí politici ešte nie sú pripravení prevziať zodpovednosť. „Keď riešite obal a neriešite obsah, tak to je znak, že tam nemáte čo robiť,“ povedal otvorene v rozhovore pre denník N.
Nie je to pritom prvýkrát, čo sa ostro vyjadril k politike. Tvrdí, že veľa cestuje, vidí fungovanie iných krajín a práve preto má s čím porovnávať. Zdôrazňuje, že kritizuje všetkých rovnako – koalíciu aj opozíciu. Priznáva však, že myšlienka vstúpiť do politiky v ňom stále rezonuje. „Vidím, že to, že robím tie videá, má význam. Veľa ľudí by chcelo, aby som išiel do politiky, veľmi s tým bojujem, že či áno alebo nie,“ prezradil.
Vzápätí však vysvetlil, čo ho od takéhoto kroku odrádza najviac. Nie sú to politici, ale samotná atmosféra v krajine. „Necítim, že by slovenská spoločnosť bola nastavená na návrat k normálnosti, k slušnosti a k fungujúcemu štátu.“ Podľa Bruchalu totiž Slovensko momentálne nefunguje tak, ako by malo. „My naozaj momentálne máme veľmi nefunkčný štát, ktorý ide veľmi zlým smerom,“ vyhlásil.
Za problém považuje aj to, že opozícia sa podľa neho nevie spojiť ani v situácii, keď by mala pôsobiť jednotne. „Veď oni ani nepotrebujú koalíciu k tomu, aby sa hádali,“ skonštatoval. Na záver pridal aj odkaz celej spoločnosti. Myslí si totiž, že problém nie je len v politike, ale aj v nastavení ľudí. „My nie sme len malý národ počtom, ale aj uvažovaním,“ uzavrel Bruchala.
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