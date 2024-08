Veľkému kamarátstvu je KONIEC: Bruchala poslal Šimkovičovej DRSNÝ ODKAZ!

(Zdroj: Ján Zemiar/Instagram PB)

Pavel Bruchala a Martina Šimkovičová kedysi patrili medzi stabilné a populárne tváre televízie Markíza. Odvtedy sa však veľa zmenilo. Kým bývalý moderátor sa z verejného života vytratil a venuje sa vlastnému biznisu, jeho bývalá kolegyňa vstúpila do politiky. A stala sa z nej ministerka kultúry, ktorá svojimi rozhodnutiami vyvoláva veľa vášne.

Bývalý kolega sa preto rozhodol jej poslať veľmi otvorený odkaz. „Ale ja si myslím, že ty nemáš na to, aby si bola ministerkou kultúry. Sama si z ničoho nič sa ňou stala. To je úžasné inak na tom Slovensku, ako sa ľudia dostávajú k funkciám, o ktorých ani nesnívali,“ hovorí Bruchala vo videu, ktoré nahral na sociálnu sieť Instagram.

„Umenie alebo kultúra je o emóciách a ty šíriš len negatívne emócie. Irituješ, si cynická... To sú strašne negatívne, zlé emócie...“ vyjadril sa vyštudovaný herec, ktorý ak by bol na Slovensku, by sa podľa vlastných slov zúčastnil dnešného aj zajtrajšieho pochodu.

„Už pred pár mesiacmi som podpísal iniciatívu za tvoje odvolanie, urobil som to aj minulý týždeň. Pretože si naozaj myslím, že by si nemala byť ministerkou kultúry,“ pokračoval Bruchala. „Maťa, prosím ťa, nenič kultúru... A ja si veľmi rád dám s tebou tú spomínanú kávu a takto v pokoji by som sa s tebou chcel porozprávať o tvojom videní sveta a možno nájdeme nejaký konsenzus. Tak asi tak, Maťka,“ dodal. Jeho vyjadrenie okamžite obletelo internet a mnohé verejne známe osobnosti mu zaň ďakovali.