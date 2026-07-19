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Ďalšie problémy kontroverzných bratov Tateovcov: Zadržala ich polícia, nové obvinenia!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Profimedia)
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TASR

MIAMI - Influencerov Andrewa a Tristana Tateovcov zadržali v sobotu americké federálne úrady v Miami. Britská prokuratúra žiada ich vydanie pre obvinenia zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Informovali o tom agentúry AP a PA Media, píše TASR.

O zadržaní informoval hovorca amerických federálnych maršalov bez bližších podrobností s tým, že zatykač na Tateovcov je zapečatený. Britská Korunná prokuratúra (CPS) však následne oznámila, že voči bratom vznesie ďalšie obvinenia a žiada o ich vydanie z USA. Andrew Tate a jeho brat Tristan, bývalí profesionálni kickboxeri, majú milióny sledovateľov na sociálnych médiách. Množstvo fanúšikov, najmä medzi mladými mužmi a chlapcami, si získali predvádzaním životného štýlu plného luxusu a otvorenej nenávisti voči ženám, priblížila AP.

Bratia majú dvojaké občianstvo Spojených štátov a Spojeného kráľovstva a v roku 2016 sa presťahovali do Rumunska. Tam ich v roku 2022 zadržali pre obvinenia z účasti na plánoch lákania žien s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Obaja to odmietajú a ich prípad nepokročil vzhľadom na právne a procesné nezrovnalosti. V roku 2024 na nich na podnet britskej polície vydali európsky zatykač.

„Rozhodli sme sa stíhať Andrewa a Tristana Tateovcov pre ďalšie trestné činy vrátane znásilnenia, organizovania alebo napomáhania obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania a činov súvisiacich s obscénnymi snímkami dieťaťa,“ uviedol predstaviteľ britskej CBS Malcolm McHaffie. Dodal, že 38 nových obvinení sa spolu s 21 už vznesenými týka obdobia od júna 2010 do augusta 2017, pričom počet údajných obetí v tomto prípade sa zvýšil na sedem.

Doterajšie obvinenia v Británii súvisia s podozrením zo zneužívania žien v rokoch 2012 až 2015 v oblasti severne od Londýna, kde bratia vyrastali. Ich právnici uviedli, že vinu popierajú. Rovnako sa v sobotu večer vyjadril aj ich právny zástupca v USA Joseph McBride. V telefonáte pre AP uviedol, že nové obvinenia z Británie sú „urážkami a ohováraním“ s cieľom zabrániť, aby žaloby Tateovcov za ohováranie podané v Spojených štátoch nemohol posúdiť kompetentný súd. Bratia Tateovci neustále odmietajú obvinenia zo zneužívania a obchodovania s ľuďmi s tvrdením, že ich násilné a mizogýnne výroby boli vytrhnuté z kontextu alebo boli mienené ako žart.

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