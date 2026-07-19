Vedci sú prekvapení: Neuveriteľný objav! Slony si dávajú vlastné mená

WASHINGTON - Nový výskum naznačuje, že africké slony sa medzi sebou oslovujú jedinečnými zvukmi. Vedci tvrdia, že ide o schopnosť, ktorú doteraz poznali len u veľmi malého počtu živočíchov.
Slony sa oslovujú menami
Slony patria medzi najinteligentnejšie zvieratá na planéte a vedci teraz prišli s ďalším objavom, ktorý ich výnimočné schopnosti ešte viac potvrdzuje. Podľa novej štúdie sa africké slony zrejme navzájom oslovujú vlastnými „menami“.
K tomuto záveru dospel medzinárodný tím vedcov po analýze stoviek zvukových nahrávok voľne žijúcich slonov v Keni. Výsledky výskumu publikoval prestížny vedecký časopis Nature Ecology & Evolution.
Každý slon má vlastné oslovenie
Vedci pomocou umelej inteligencie analyzovali stovky hlasových prejavov slonov a zistili, že jednotlivé zvieratá používajú špecifické zvuky určené konkrétnym členom stáda.
Keď výskumníci prehrali tieto nahrávky slonom v prírode, zvieratá reagovali najvýraznejšie práve na zvuky určené im samotným. Častejšie sa otočili smerom k reproduktoru a aktívne odpovedali, čo naznačuje, že rozpoznali „oslovenie“ adresované práve im.
Schopnosť, ktorú ovláda len hŕstka zvierat
Používanie individuálnych mien je vo svete zvierat mimoriadne vzácne. Vedci doteraz podobné správanie potvrdili napríklad u delfínov či niektorých druhov papagájov.
Ak sa výsledky ďalšími výskumami potvrdia, slony sa zaradia medzi veľmi malú skupinu živočíchov, ktoré dokážu vytvárať jedinečné hlasové označenia pre konkrétnych jedincov.
Dôkaz ich výnimočnej inteligencie
Slony sú známe silnými rodinnými väzbami, výbornou pamäťou aj schopnosťou spolupracovať. Vedci už v minulosti zistili, že dokážu utešovať zranených členov stáda, spolupracovať pri riešení problémov a rozpoznávať desiatky známych jedincov aj po mnohých rokoch.
Nový objav podľa autorov výskumu naznačuje, že ich vzájomná komunikácia je oveľa zložitejšia, než sa doteraz predpokladalo.
Vedci chcú výskum rozšíriť
Autori štúdie upozorňujú, že na úplné potvrdenie tejto schopnosti bude potrebný ďalší výskum. Už teraz však považujú výsledky za významný krok k lepšiemu pochopeniu toho, ako medzi sebou slony komunikujú.
Ak sa závery potvrdia, pôjde o jeden z najzaujímavejších objavov v oblasti správania zvierat za posledné roky.