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AKTUÁLNE Tragédia pri Pezinskej Babe! Na mieste zasahujú zložky: Hrozné, čo sa tam stalo

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(Zdroj: Topky)
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PEZINOK - Pri Pezinskej Babe dnes ráno zahynul 29‑ročný motocyklista, ktorý vo vysokej rýchlosti nezvládol jazdu v ostrej zákrute a narazil do zvodidiel. Polícia úsek riadi a vodičov vyzýva, aby na tomto úseku nepreceňovali svoje schopnosti. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Dopravní policajti v nedeľu dopoludnia vykonávajú potrebné úkony súvisiace s dokumentovaním okolností dopravnej nehody, ku ktorej došlo krátko pred 09.00 h na ceste II/503 medzi Pernekom v smere na Pezinskú Babu. "Podľa doterajších informácií 29-ročný vodič motocykla v úseku približne 500 m od odpočívadla (vyhliadka Pernek) v smere od Pezinka na Malacky, nezvládol vedenie motocykla a vo vysokej rýchlosti narazil do zvodidiel v ostrej zákrute. V dôsledku nárazu utrpel na mieste viaceré zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol," približuje Szeiff s tým, že dopravní policajti v uvedenom úseku aktuálne usmerňujú premávku.

AKTUÁLNE Tragédia pri Pezinskej
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 (Zdroj: Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave)

Vodičov súvislosti s uvedenou dopravnou nehodou vyzýva, aby na Pezinskej Babe nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali maximálnu povolené rýchlosť a rešpektovali príslušné dopravné značenia!

Viac o téme: NehodaTragédiaMotocyklistaPezinská Baba
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