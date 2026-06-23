Sajfa odhalil pravdu o chorobe syna: Šimon bojoval s diagnózou, ktorá môže zabíjať!

BRATISLAVA - Obrovský strach, bezmocnosť a slzy! Moderátor Matej Sajfa Cifra (46) po prvýkrát otvorene prehovoril o vážnych zdravotných problémoch svojho synčeka Šimona (3), ktorý strávil niekoľko týždňov v nemocnici. Diagnóza, ktorú rodina dlhé mesiace tajila, naháňa hrôzu každému rodičovi.
Sajfa a jeho manželka Veronika Cifrová Ostrihoňová (37) si na jar prešli obdobím, na ktoré by najradšej zabudli. Ich najmladší synček skončil v nemocnici a lekári dlho pátrali po príčine jeho zdravotných komplikácií. Hoci z nemocnice zdieľali rôzne fotky a príspevky, o konkrétnej diagnóze dlhý čas mlčali a nechceli ju bližšie špecifikovať.
„Ochorenie vzniklo akútne,“ priznal v tom čase moderátor. Rodina čelila obrovskej neistote a čakala na výsledky vyšetrení, ktoré mali rozhodnúť o ďalšej liečbe. Až teraz však Sajfa prezradil, čo sa za múrmi nemocnice v skutočnosti odohrávalo. „Zažili sme zápal mozgových blán, čo je veľmi nepríjemná záležitosť, lebo to môže veľmi rýchlo vyeskalovať aj do veľmi fatálnych dôsledkov,“ šokoval moderátor v rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou a Adelou Vinczeovou.
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Práve vtedy zažil chvíle, ktoré ho zlomili. Ako priznala Adela Vinczeová, Sajfu prvýkrát počula plakať.„Prvýkrát som zažila Sajfu, že mi plače do telefónu. To som ešte nikdy nezažila,“ prezradila. Podľa jej slov otvorene hovoril o obrovskom strachu o svojho syna. Svoje emócie pritom dlho dusil v sebe, aby ešte viac nezaťažoval najbližších, ktorí prežívali rovnakú bolesť.
Našťastie dnes už svitá rodine na lepšie časy. Šimon je doma a jeho stav sa výrazne zlepšil. „Chvála pánu Bohu, že to všetko dobre dopadlo. Šimon je teraz doma na 90 percent zdravé dieťa bez problémov. Ešte nás čaká jedna záležitosť, ktorá ho vráti späť na úplných sto percent,“ uviedol Sajfa.
Hoci najťažšie obdobie majú Cifrovci zrejme za sebou, na týždne plné strachu, nemocničných chodieb a neistoty len tak nezabudnú. A ako priznáva samotný moderátor, boli to azda najťažšie chvíle, aké ich rodina doteraz zažila.
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