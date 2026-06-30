Erika Kandráčová pred veľkou zmenou v živote: Priznáva nervozitu, toto ju desí najviac

BRATISLAVA - Obrovská životná výzva! Manželka populárneho hudobníka Ondreja Kandráča, sympatická Erika Kandráčová, mieri na televízne obrazovky. Dlhé roky reláciu Dámsky klub na STVR sledovala iba ako verná diváčka, no už od septembra sa všetko radikálne zmení - stane sa jej priamou súčasťou!
Erika Kandráčová získala lukratívny flek: Nová tvár Dámskeho klubu! PRVÝ rozhovor o práci snov
Zasiahnuť do zabehnutého televízneho kolosu a postaviť sa pred kamery v priamom prenose nie je pre nováčika žiadna sranda. Erika Kandráčová na rovinu priznáva, že nepatrí k flegmatikom, ktorí všetko hodia za hlavu. „Priznám sa, že som človek, ktorý nie je úplne bez stresu. Závisí to od situácie, ale už keď dôjde k tej situácii, tak myslím, že sa viem skoncentrovať a verím, že to zvládnem,“ netají Kandráčová, ktorá má pred jesenným štartom poriadne zmiešané pocity.
V Dámskom klube totiž prichádza k veľkej rošáde a diváci uvidia úplne novú dvojicu. „Samozrejme, tie prvé vysielania, mám rešpekt voči tomu, lebo čo je živé, to sa nedá vrátiť naspäť. Ale verím, že aj diváci to pochopia. Mala by som od septembra moderovať s Karinkou Majtánovou,“ prezrádza nová tvár Dámskeho klubu. S bývalou slovenskou misskou a ostrieľanou moderátorkou sa už v minulosti letmo stretli, no až teraz sa z nich stanú priame kolegyne v jednom štúdiu.
Väčší vietor než ostrieľané televízne matadorky však môžu Erike narobiť jej potomkovia. Výchova detí v tínedžerskom veku totiž prináša situácie, kedy si ratolesti pred rodičmi neberú servítky pred ústa. Čo hovoria na to, že z ich mamy bude odrazu celebrita z obrazovky? „Myslím, že pre naše deti som hlavne mama a mamou ostanem. Ja stále vravím, že keď má človek pohodu doma, všetko ostatné sa dá zvládnuť a verím, že nebudú veľmi kritickí, aj keď sú vo veku, kedy by mohli byť kritickí,“ reaguje s rodičovským nadhľadom blondínka.
Zatiaľ čo starší súrodenci si možno na mamu v televízii posvietia prísnym okom, najmladší člen rodiny má z maminho úspechu čistú a nefalšovanú radosť. A keďže v tejto prominentnej rodine spieva a hrá úplne každý, natíska sa otázka, či sa aj malá Maruška nepredvedie v nejakom spoločnom rodinnom projekte, aby si aj ona mohla uchmatnúť svoj kúsok slávy na pódiu.
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