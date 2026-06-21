SuperStar mení pravidlá hry! Porota ide bokom: Diváci dostali moc, akú ešte nemali

BRATISLAVA - Nová séria SuperStar sa ešte ani poriadne nerozbehla a už vyvoláva vášnivé debaty. Tvorcovia šou totiž prišli s novinkou, ktorá môže zamiešať kartami ešte predtým, než súťažiaci predstúpia pred porotu.
Na oficiálnych profiloch SuperStar sa postupne objavujú prví adepti na novú spevácku hviezdu. Fanúšikovia si môžu pozrieť ich videá a rovno napísať, či by podľa nich mali postúpiť ďalej. Háčik je v tom, že svoje názory môžu vyjadriť ešte skôr, než súťažiacich vôbec uvidia Pavol Habera, Ewa Farna, Jakub Prachař či Calin. Práve tento krok rozdelil divákov na dva tábory. Kým jedni oceňujú, že môžu do diania v šou prehovoriť od samého začiatku, druhí sa pýtajú, či sa zo speváckej súťaže pomaly nestáva súťaž popularity na sociálnych sieťach.
Pod zverejnenými videami sa okamžite rozprúdila diskusia. Pribúdajú stovky komentárov a fanúšikovia neváhajú rozdávať pochvaly, ale ani ostrú kritiku. Niektorí súťažiaci si získali sympatie na prvý pohľad, iní to od divákov schytali ešte predtým, než dostali šancu ukázať, čo v nich naozaj je.
Výsledky hlasovania pritom môžu byť zaujímavé aj pre samotnú porotu. Tá tak ešte pred castingami zistí, kto dokáže zaujať publikum a vyvolať najväčší rozruch. Otázkou však zostáva, či bude pri rozhodovaní hrať väčšiu úlohu talent alebo schopnosť zaujať na internete. Či novinka zafunguje, ukážu až najbližšie týždne. Už teraz je však jasné, že diváci dostali možnosť zasiahnuť do hry oveľa skôr, než boli zvyknutí.
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