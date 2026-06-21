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MIMORIADNY ONLINE Z Kyjeva hlásia VÝBUCHY! Ukrajina zasiahla ropný terminál na Kryme

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Zobraziť galériu (2)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: reprofoto x/ShaunPinnerUA)
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ČTK, TASR

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu večer varoval, že Rusko pripravuje nové rozsiahle útoky. Obyvateľov Ukrajiny vyzval, aby prijali preventívne opatrenia. Upozornila na to agentúra DPA. Situáciu sledujeme online

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

7:50 Ukrajinské sily v noci na nedeľu zasiahli ropný terminál v meste Kerč na Ruskom okupovanom Krymskom polostrove, uviedli ukrajinské médiá a internetové účty monitorujúce vojnový konflikt. Informuje správa portálu denníka The Guardian.

7:40 Ruský raketový útok na Poltavu zranil 11 ľudí vrátane 5 detí.

6:10 Po útoku Ukrajiny údajne vyhoreli ropné terminály a infraštruktúra prístavu na oboch stranách Kerčského prielivu.

6:00 Hlásené výbuchy z Kyjeva a Chmelnicka. Výbuchy bolo počuť v Kyjeve aj Chmelnicka okolo 4:00 miestneho času, informovali miestne médiá. Uprostred výbuchov ukrajinské letectvo varovalo pred hrozbou prichádzajúcich ruských balistických rakiet.

Zelenskyj varoval

Vo svojom večernom video príhovore Zelenskyj poukázal na útoky na mestá Dnipro a Záporožie, ku ktorým došlo niekoľko hodín predtým. Podľa jeho slov sa Moskva teraz zrejme pripravuje na ďalšie útoky v priebehu noci. „Rusi vojnu neukončujú, hoci všetky návrhy na jej koniec sú konkrétne a realistické,“ vyhlásil prezident. „Prosím, dávajte si na seba pozor,“ dodal.

Zelenskyj potvrdil, že návrh Kyjeva na priame rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorý podporujú západní spojenci Ukrajiny, zostáva na stole. Ruský prezident Vladimir Putin sa však podľa neho odmietol zapojiť do diplomatických rokovaní. Ukrajinský líder vo svojom prejave tiež varoval Bielorusko pred väčším zapojením sa do tejto vojny a upozornil, že takéto kroky by mohli mať „nebezpečné dôsledky“.

Podľa prezidenta boli v Bielorusku v blízkosti spoločnej hranice nasadené aspoň štyri zosilňovače signálu pre ruské drony. „Bielorusko má ešte čas na demontáž týchto zariadení,“ poznamenal Zelenskyj. Zopakoval tak svoje piatkové vyhlásenie, v ktorom dal Minsku týdeň na ich odstránenie. Zelenskyj už niekoľko týždňov hovorí o tom, že Rusko sa pokúša zatiahnuť Bielorusko do vojny, a varuje Minsk pred takýmto vývojom, napísala DPA. Minsk je blízkym spojencom Moskvy a Rusku pri invázii na Ukrajinu vo februári 2022 povolilo využiť svoje územie na postup jeho armády smerom na ukrajinské hlavné mesto Kyjev.

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