BÚRKY vyčíňajú už od rána, bude to ešte horšie: Platia VÝSTRAHY pre celé Slovensko!

BRATISLAVA - Kým v sobotu sa objavovali búrky len na niektorých miestach a boli skôr statické, dnes sa musí na búrlivé počasie pripraviť celé Slovensko. Meteorológovia vydali výstrahu pre celé územie krajiny, pričom búrlivo je niekde už od rána. Od horúčav si ale ani dnes neoddýchneme.
Nedeľné ráno na Slovensku odštartovalo výraznou zmenou počasia. Po období suchšieho vzduchu sa nad naše územie dostalo horúce a veľmi vlhké prúdenie spojené so studeným frontom. Atmosféra sa rýchlo stala labilnou, čo už od skorých hodín podporuje vznik intenzívnych búrok, píše iMeteo.sk.
Prvé búrky sa objavili už nadránom, najmä v západných a severozápadných regiónoch Slovenska. Menšia línia búrok sa okolo 7:20 h ťahala od okolia Trnavy, cez Piešťany až po Bánovce nad Bebravou a postupuje ďalej východným, až juhovýchodným smerom. Prinášajú intenzívne prívalové zrážky. Búrky sa tvoria aj na Liptove a na Gemeri.
Mapa bleskovej aktivity ukazuje, že práve západné a severozápadné oblasti boli doteraz najaktívnejšie. Do 7:30 h evidovala sieť na Slovensku už 1 200 bleskových výbojov.
Ranné búrky dnes na západe Slovenska nedopĺňali len intenzívne prívalové zrážky, ale aj mimoriadne pôsobivý oblačný jav – Asperitas, ktorý sa okolo 7.00 h objavil od Malých Karpát cez Trnavu až po Zeleneč. Tento vzácny typ oblakov, pripomínajúci rozbúrenú morskú hladinu, vzniká v silne labilnej atmosfére, kde sa miešajú vrstvy vzduchu s rozdielnou teplotou, vlhkosťou a rýchlosťou vetra. Práve dnešná vysoká miera instability, typická pre obdobie pred búrkami alebo krátko po nich, vytvorila ideálne podmienky na vznik tohto vizuálne výrazného vlnového štruktúrovania oblačnosti.
Platia výstrahy pred horúčavami a búrkami
Aj v nedeľu treba rátať na väčšine Slovenska s vysokými teplotami nad 33 stupňov Celzia. Platia preto výstrahy prvého a druhého stupňa od 13.00 do 19.00 h. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Výstrahu druhého stupňa vydali odborníci pre celý Bratislavský kraj a takmer celý Nitriansky a Trnavský kraj a okres Veľký Krtíš. V týchto oblastiach môže teplota vystúpiť na 35 stupňov. Nižšia výstraha platí pre takmer celý Banskobystrický a Košický kraj a okresy Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Humenné, Prešov a Vranov nad Topľou. SHMÚ tam očakáva 33 stupňov Celzia.
Zároveň meteorológovia varujú pred búrkami, ktoré hrozia na celom Slovensku. Pre celé územie krajiny je vydaná výstraha prvého stupňa do 21.00 h. Naplno by sa to malo podľa predpovedí rozbehnúť okolo poludnia.
Búrky budú sprevádzať najmä intenzívne prívalové zrážky. Postupovať budú od severu smerom na juh, pritom v niektorých oblastiach sa môžu objaviť aj nebezpečné sprievodné javy. V týchto regiónoch nemožno vylúčiť ani materiálne škody — búrky prinesú silné lejaky a v ich jadrách sa môžu tvoriť krúpy s priemerom okolo 2 cm.