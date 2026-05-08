Obrovská radosť najkrajšej Európanky: Zásnuby s milionárom!

Petra Siváková, prvá Vicemiss z roku 2023 a zároveň držiteľka titulu najkrajšej Európanky za rok 2024, prežíva jedno z najšťastnejších období svojho života. Úspešná modelka sa totiž pochválila nádhernou novinkou – po niekoľkoročnom harmonickom vzťahu ju jej partner požiadal o ruku a ona bez váhania povedala áno.
Petra tvorí pár s podnikateľom Tobiášom Súkenikom, ktorý pripravil zásnuby ako vystrihnuté z romantického filmu. Osudový moment sa odohral na pláži pri západe slnka, kde vládla neopakovateľná atmosféra. Celé miesto zdobili desiatky sviečok a dominantou bola veľká dekorácia v tvare srdca vytvorená z kvetov. Práve tam si Tobiáš pred krásnou tmavovláskou pokľakol a požiadal ju o ruku.
Šťastná Petra sa o emotívny okamih podelila aj so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach, kde zverejnila video zo zásnub. K záberom pridala dojímavý odkaz: „Áno, navždy s tebou, môj snúbenec.“ Dvojica pritom už v minulosti naznačovala, že ich vzťah je mimoriadne pevný a založený na vzájomnej blízkosti, dôvere a spoločnom čase. Petra sa o svojom partnerovi vždy vyjadrovala s veľkou láskou a obdivom.
„Pre mňa najkrajšia a najdrahšia je jeho pozornosť, jeho čas a to, koľko sa mi naozaj venuje,“ povedala v minulosti pre Topky o svojom partnerovi. „My sme spolu takmer stále, aj sme spolu veľmi rýchlo začali bývať a myslím si, že keď ľudia spolu začnú bývať, tak sa spoznajú veľmi rýchlo,“ dodala s láskou. Zdá sa, že práve spoločné chvíle, vzájomná podpora a silné puto posunuli ich vzťah na ďalšiu úroveň. Fanúšikovia i známi im už stihli zablahoželať. Teraz ich čaká ďalšia krásna životná etapa – plánovanie spoločnej budúcnosti a svadby, na ktorú sa už nepochybne tešia obaja.
Archívne video
