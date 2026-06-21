Chcete mať dobrých mužov? Roman Pomajbo pozná jediný recept: Musíte robiť toto

BRATISLAVA - Roman Pomajbo má ako hrdý štvornásobný otec k téme rodičovstva mimoriadne blízko, no po všeobecných slovách o dôležitosti materstva prišla reč na jeho vlastnú domácnosť. A to už bola iná pesnička!
Súťaž Mama roka, ktorá každoročne oceňuje výnimočné príbehy slovenských mamičiek, chytila za srdce Romana Pomajba už pred rokmi. Definovovať ideál mamy je však podľa neho tvrdý oriešok. „Odkedy som v projekte Mama roka, uvedomujem si, ako je mama najdôležitejšia pre človeka. A je úplne jedno, či je to dcéra alebo syn. Aj keď, milé ženy, je to na vás, lebo vy vychovávate tých mužov,“ posiela jasný odkaz nežnému pohlaviu.
Práve vplyv matiek na budúcich partnerov a manželov je podľa neho kľúčový. Ak totiž žena vo výchove v ranom veku niečo zanedbá, v dospelosti sa to už doháňa len veľmi ťažko. „V dospelom veku je to už ťažké, pretože povedzme si úprimne, tie veci, ktoré sa nám v živote dejú, sú spojené s tým, čo sa nám dialo v detstve,“ priznáva otvorene herec.
Sám Roman mal v tomto smere obrovské šťastie. Výchovu, ktorú dostal od vlastných rodičov, si nevie vynachváliť a silné puto je medzi nimi dodnes. „Je to super, lebo dnes sa na nás mama pozerá a je aj s ocinom veľmi hrdá, takže tých chýb asi nebolo až tak veľa. Takže som spokojný, ako ma vychovala, ale hlavne, aby oni boli spokojní so mnou,“ hovorí s vďakou.
Dnes už on sám stojí na druhej strane barikády a doma usmerňuje hneď štyri ratolesti. Pri troch dcérach – Vivien, Noemi a Timei – si dobre uvedomuje, že pre ne vytvára dôležitý model správania do budúcnosti. Hoci občas musí zvýšiť hlas, masku kata na seba berie len nerád. „Nemyslím si, že som prísny, ale niekedy musím, lebo mám tri dievčatá. Raz budú mať aj ony svojich partnerov a mužský vzor majú určite vo mne. Ale sú to dievčatká moje milované, to je proste ťuťuli-muťuli,“ dodáva s láskou obľúbený herec. Úplne iná káva je to však pri najmladšom synovi Eliotovi. Chlapčenská výchova totiž prebieha v ich domácnosti v úplne inom režime, o čom svedčia aj slová Romanovej manželky Petry. A tie u nich doma pravidelne vyvoláva vtipné situácie a vyčaruje úsmev na tvári celej rodine.