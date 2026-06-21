BLESK zasiahol cyklistku počas jazdy na bicykli, zastavilo sa jej srdce! FOTO Šokujúci pohľad na prilbu

JELENIA GÓRA - Dramatická udalosť sa odohrala v sobotu popoludní v Jizerských horách na juhozápade Poľska. Štyridsaťročnú turistku počas jazdy na bicykli priamo zasiahol blesk. V dôsledku zásahu utrpela náhlu zástavu obehu, no vďaka pohotovej reakcii svedkov a následnému zásahu horských záchranárov sa ju podarilo zachrániť.
K incidentu došlo približne o 13.40 h v oblasti horskej chaty Orle. Podľa záchranárov z Karkonošskej horskej služby (GOPR) blesk udrel priamo do ženy. „Blesk zasiahol ženu priamo,“ uviedol Jacek Kieżuń z karkonošskej pobočky GOPR.
Turistka sa v čase nešťastia pohybovala na bicykli, píše TVN24. Sila výboja bola taká veľká, že jej ochranná prilba bola úplne zničená. Po zásahu došlo u ženy k náhlej zástave krvného obehu. Na miesto okamžite vyrazili záchranárske tímy zo Szklarskej Poręby a Świeradówa-Zdroja, ako aj posádka zdravotnej záchrannej služby.
Rozhodujúce boli prvé minúty
Keď záchranári dorazili na miesto, svedkovia už poskytovali žene kardiopulmonálnu resuscitáciu. „Naši záchranári prevzali starostlivosť o pacientku a pokračovali v rozšírených zdravotníckych úkonoch. Ich úsilie prinieslo výsledok – podarilo sa obnoviť spontánny krvný obeh,“ informovala horská služba. Po stabilizácii bola žena odovzdaná posádke sanitky a následne prevezená do nemocnice v meste Jelenia Góra.
Neskôr sa ukázalo, že blesk zasiahol aj druhú ženu, ktorá sa pohybovala spolu so 40-ročnou turistkou. Aj ona utrpela zranenia a bola prevezená do nemocnice na ďalšie vyšetrenia a liečbu.
Záchranári zdôraznili, že rozhodujúcu úlohu pri záchrane života zohrala okamžitá reakcia ľudí, ktorí sa nachádzali v blízkosti miesta nešťastia. „Ich pohotová reakcia a vedomosti zachránili ľudský život. Veľmi nás teší aj fakt, že záchranárske vybavenie dostupné na horských chatách vrátane automatického externého defibrilátora (AED) bolo použité bez váhania,“ uviedli zástupcovia GOPR.
Prípad opäť pripomína nebezpečenstvo búrok v horskom prostredí. Odborníci odporúčajú sledovať predpovede počasia a pri prvých príznakoch blížiacej sa búrky čo najskôr vyhľadať bezpečný úkryt.