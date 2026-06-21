Danko vyzval Fica, aby rokoval so Zelenským, až keď Ukrajina vyrieši banderovcov

BRATISLAVA - Predseda SNS a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko vyzval premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby nepristupoval k rokovaniam s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským dovtedy, kým Ukrajina jednoznačne nevyrieši oslavovanie predstaviteľov a symbolov spájaných s banderovským hnutím. Informovala o tom hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.
Danko poukázal na postoj novozvoleného poľského prezidenta Karola Nawrockého, ktorý podľa jeho slov vyslal jasný signál, že glorifikácia osôb spájaných s masakrami poľského obyvateľstva je neprijateľná. „Poľsko môže byť hrdé na takého prezidenta, akým je Karol Nawrocki. Jeho postoj ukazuje, že historická pamäť a úcta k obetiam musia stáť nad politickou korektnosťou. Slovensko by malo v tejto otázke zaujať rovnako principiálny postoj,“ uviedol Danko.
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Šéf SNS zároveň vyzval Fica, aby pri kontaktoch s ukrajinským vedením jasne formuloval nesúhlas Slovenskej republiky s akoukoľvek formou oslavovania osôb a hnutí, ktoré sú spájané s fašizmom, extrémizmom alebo so zločinmi na civilnom obyvateľstve.
„Vyzývam predsedu vlády Roberta Fica, aby si nepodal ruku s Volodymyrom Zelenským dovtedy, kým sa nezastaví podpora a oslavovanie banderovcov. Tak, ako sa k tejto otázke postavil poľský prezident, by sa mala postaviť aj slovenská politická reprezentácia. Úcta k historickej pravde a pamiatke obetí musí byť nadradená politickým záujmom,“ zdôraznil Danko. SNS dlhodobo zastáva názor, že budovanie dobrých vzťahov medzi štátmi musí byť založené na vzájomnom rešpekte, historickej pravde a odmietaní všetkých foriem glorifikácie totalitných ideológií a ich predstaviteľov.