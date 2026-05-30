Sobota30. máj 2026, meniny má Ferdinand, zajtra Petrana, Petronela, Nela

Fatálna chyba na sále: Lekár vyrezal pacientovi zdravú časť čreva!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

LONDÝN - Pacient bojoval s rakovinou, no počas operácie prišla chyba, ku ktorej nemalo nikdy dôjsť. Chirurg si pomýlil tetovanie s označením nádoru a odstránil nesprávnu časť čreva. Prípad teraz vyvoláva vážne otázky o bezpečnosti zdravotnej starostlivosti.

Operácia sa zmenila na šokujúce zlyhanie

Nepríjemný incident sa odohral v nemocnici Ysbyty Gwynedd vo walesskom meste Bangor. Pacient s rakovinovým ochorením podstupoval plánovanú operáciu čreva, počas ktorej mal lekár odstrániť časť zasiahnutú nádorom.

Namiesto toho však prišlo k závažnému omylu.

Chirurg si podľa interného vyšetrovania pomýlil pacientovo tetovanie s medicínskym označením, ktoré malo upozorňovať na presné miesto nádoru. Na základe nesprávneho vyhodnotenia následne vykonal iný typ zákroku, než bol plánovaný, píše Mirror.

Výsledkom bolo odstránenie zdravej časti čreva, zatiaľ čo rakovinové tkanivo v tele pacienta zostalo.

Nádor neodstránili

Podľa správy zdravotníckej rady lekár vykonal rozšírenú pravostrannú hemikolektómiu namiesto operácie na ľavej strane hrubého čreva, kde sa nádor v skutočnosti nachádzal.

„To viedlo k odstráneniu úseku čreva, v ktorom sa rakovina nenachádzala,“ uvádza správa.

Pacient musel následne absolvovať ďalšie vyšetrenia a pripravuje sa na novú operáciu, ktorá má odstrániť pôvodné nádorové ložisko.

Toto sa nemá stávať

Prípad bol zaradený medzi takzvané „never events“, teda udalosti, ku ktorým by pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných postupov vôbec nemalo dôjsť.

V britskom zdravotníctve ide o najzávažnejšie pochybenia, ktorým sa pri dodržaní všetkých bezpečnostných postupov dalo úplne predísť.

Zdravotnícke úrady priznali, že nejde o ojedinelý problém. V rámci jednej zdravotníckej rady bolo zaznamenaných viacero podobných prípadov, pri ktorých lekári operovali nesprávne miesto na tele pacienta.

Práve omyl s tetovaním bol jedným z piatich prípadov nesprávne určenej lokality operácie.

Ďalší pacient čelil podobnému problému

Interná správa odhalila aj ďalší znepokojujúci incident. Iný onkologický pacient dostal informáciu, že lekári vykonali zákrok na nesprávnej časti jeho tela.

Tento prípad sa stal v nemocnici Maelor vo Wrexhame a vyšetrovanie stále pokračuje.

Zistenia sa dostali na verejnosť prostredníctvom interného dokumentu, o ktorom majú vedenia zdravotníckych zariadení rokovať v najbližších dňoch.

Poškodení môžu žiadať odškodnenie

Britský systém umožňuje pacientom, ktorí sa stali obeťami podobných pochybení, domáhať sa finančného odškodnenia.

Podľa pravidiel však musia preukázať, že zdravotnícky personál porušil svoju povinnosť poskytovať starostlivosť na požadovanej odbornej úrovni. Zároveň treba dokázať, že vzniknutá ujma je priamym dôsledkom tohto pochybenia.

Ak je nárok úspešný, pacient môže žiadať náhradu za utrpenú bolesť, zhoršenie kvality života, ušlý príjem aj ďalšie výdavky spojené s následkami chyby.

Takýchto prípadov nie je málo

Podľa údajov britskej NHS bolo medzi aprílom a júlom minulého roka zaznamenaných 139 udalostí typu „never event“.

Každá z nich predstavuje situáciu, ktorá by podľa nastavených bezpečnostných pravidiel nemala nastať.

Prípad z Walesu preto opäť otvoril diskusiu o tom, ako dôsledne sa v nemocniciach kontrolujú postupy pred operáciami a či sú existujúce bezpečnostné mechanizmy dostatočné na ochranu pacientov.

Viac o téme: NádorČrevoVeľká BritániaOperáciaChyba lekára
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO undefined
Brno hlási medicínsky míľnik: Lekári prvýkrát využili pri odsatí zrazeniny mimotelovú filtráciu krvi
Zaujímavosti
Americký lekár bojuje v
Americký lekár bojuje v Berlíne s ebolou: Je veľmi zoslabnutý a v izolácii! Cez sklo sa pozerá na vlastnú rodinu
Zahraničné
FOTO Pripravte sa na inváziu
Pripravte sa na inváziu kliešťov! Bude ich viac ako doteraz, varuje odborníčka: Kedy utekať k lekárovi?
Zaujímavosti
Revolúcia v liečbe po
Revolúcia v liečbe po mozgovej príhode! Lekári vytvorili appku, ktorá odhalí varovné signály
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Veľký deň v živote moderátora Martina Nikodýma: Svadba!
Veľký deň v živote moderátora Martina Nikodýma: Svadba!
Prominenti
Volkswagen Golf R - ostrý spoločník do snehu i k moru
Volkswagen Golf R - ostrý spoločník do snehu i k moru
Auto-Moto
V Bratislave sprístupnili stovky veteránov, skončila sa FIVA Rally
V Bratislave sprístupnili stovky veteránov, skončila sa FIVA Rally
Správy

Domáce správy

FOTO VÁŽNA nehoda troch áut
VÁŽNA nehoda troch áut v Košiciach: Na mieste je viacero zranených! Zasahujú záchranné zložky
Domáce
Slovensko zasiahlo zemetrasenie! DETAILY,
Slovensko zasiahlo zemetrasenie! DETAILY, kde bolo epicentrum a aké bolo silné
Domáce
Zdroj: Getty Images
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
feminity.sk
Žilina plánuje zaviesť platbu v hotovosti vo viacerých parkovacích automatoch už od októbra
Žilina plánuje zaviesť platbu v hotovosti vo viacerých parkovacích automatoch už od októbra
Žilina

Zahraničné

V nočnom klube sa
V nočnom klube sa strhla brutálna masová BITKA! VIDEO Lietali fľaše aj päste ako v ringu
Zahraničné
Trump pritvrdzuje: USA chcú
Trump pritvrdzuje: USA chcú urýchliť hromadný odchod tisícov vojakov zo základní v Európe
Zahraničné
Dovolenkový výlet sa zmenil
Dovolenkový výlet sa zmenil na horor: Minibus s turistami skĺzol z cesty! Pre jedného letel vrtuľník
Zahraničné
Fatálna chyba na sále:
Fatálna chyba na sále: Lekár vyrezal pacientovi zdravú časť čreva!
Zahraničné

Prominenti

Armie Hammer
Hollywoodsky kanibal a sexuálny predátor je po 5 rokoch späť: Neudržiavaný, zarastený, na nepoznanie!
Zahraniční prominenti
Vincze hosťom politickej diskusie:
Vincze hosťom politickej diskusie: Má v pláne riešiť... To nemyslí vážne?!
Domáci prominenti
FOTO Sima porodila dcérku Naomi
Sima odhalila detaily pôrodu: 16 hodín kontrakcií, prosba o sekciu a potom sa stalo TOTO!
Domáci prominenti
Lilly Allen
Pomsta bývalému v najluxusnejšej podobe! Lily Allen dráždi: Sexi pózy, čipky a skryté odkazy v piesňach
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Vedci objavili nový spôsob,
Vedci objavili nový spôsob, ako čítať džungľu: Obyčajná pôda a voda im prezradia viac, než čakali!
Zaujímavosti
Môže sa penis zmenšiť?
Môže sa penis zmenšiť? Lekári vysvetľujú, čo je mýtus a čo realita: Každopádne, MÔŽE
vysetrenie.sk
Prvé príznaky Alzheimerovej choroby
Prvé príznaky Alzheimerovej choroby sa môžu objaviť už oveľa skôr! Vedci upozorňujú na DVA varovné signály
Zaujímavosti
Vedci sledujú desivý jav
Vedci sledujú desivý jav v európskych lesoch: Najprv prestanú dýchať, potom prichádza pomalý koniec
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
feminity.sk
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk

Ekonomika

Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!
Slovnaftu došla trpezlivosť: Drsné slová na adresu politikov kvôli údajnému dlhu!
Slovnaftu došla trpezlivosť: Drsné slová na adresu politikov kvôli údajnému dlhu!

Šport

Paríž Saint-Germain – Arsenal FC: Online prenos z veľkého finále Ligy majstrov
Paríž Saint-Germain – Arsenal FC: Online prenos z veľkého finále Ligy majstrov
Liga majstrov
Obrovský šok pre Slovensko! Naplnil sa najhorší scenár, aký si nikto absolútne neprial
Obrovský šok pre Slovensko! Naplnil sa najhorší scenár, aký si nikto absolútne neprial
Malý futbal
Kanada – Fínsko: ONLINE prenos zo semifinále MS V HOKEJI 2026
Kanada – Fínsko: ONLINE prenos zo semifinále MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
Také niečo NHL nezažila od roku 1993: Slafkovský si s Montrealom postupne kráča po Stanley Cup
Také niečo NHL nezažila od roku 1993: Slafkovský si s Montrealom postupne kráča po Stanley Cup
NHL

Auto-moto

Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Predstavujeme
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Predstavujeme
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Predstavujeme
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Najväčšia chyba pri pýtaní si vyššieho platu? Robí ju skoro každý a ničí vám šance na úspech
Najväčšia chyba pri pýtaní si vyššieho platu? Robí ju skoro každý a ničí vám šance na úspech
Mzda
Kedy sa vám ako uchádzačovi oplatí hľadať prácu cez personálnu agentúru?
Kedy sa vám ako uchádzačovi oplatí hľadať prácu cez personálnu agentúru?
Hľadám prácu
Pracovné benefity, ktoré v skutočnosti skoro vôbec nevyužívame: Čo firmy ponúkajú a čo ľudia reálne chcú?
Pracovné benefity, ktoré v skutočnosti skoro vôbec nevyužívame: Čo firmy ponúkajú a čo ľudia reálne chcú?
Motivácia
Generácia Z mení pravidlá práce. Starší kolegovia tomu často nerozumejú a vzniká tichý konflikt na pracoviskách
Generácia Z mení pravidlá práce. Starší kolegovia tomu často nerozumejú a vzniká tichý konflikt na pracoviskách
Prostredie práce

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Rady a tipy
Šťavnaté jogurtové kuracie prsia - rýchly fit obed bez námahy
Šťavnaté jogurtové kuracie prsia - rýchly fit obed bez námahy
Kuracie prsia

Technológie

Populárna anti-aging kombinácia liekov spôsobila vážne poškodenie mozgu myší. Vedci teraz varujú pred rizikom, ktoré sa doteraz prehliadalo
Populárna anti-aging kombinácia liekov spôsobila vážne poškodenie mozgu myší. Vedci teraz varujú pred rizikom, ktoré sa doteraz prehliadalo
Veda a výskum
Newton položil základy gravitácie pred viac než 340 rokmi. Fyzikom však stále nesedí jedno číslo, na ktorom stojí celý vesmír
Newton položil základy gravitácie pred viac než 340 rokmi. Fyzikom však stále nesedí jedno číslo, na ktorom stojí celý vesmír
Veda a výskum
VIDEO: Ukrajinci oslepili ruskú S-300. Dron RAM II zničil 5N63S, citlivý prvok batérie, ktorý sa nahrádza veľmi ťažko
VIDEO: Ukrajinci oslepili ruskú S-300. Dron RAM II zničil 5N63S, citlivý prvok batérie, ktorý sa nahrádza veľmi ťažko
Armádne technológie
FBI varuje pred nebezpečným phishingom Kali365. Microsoft 365 účet ti vie ukradnúť aj bez hesla cez legitímne overenie
FBI varuje pred nebezpečným phishingom Kali365. Microsoft 365 účet ti vie ukradnúť aj bez hesla cez legitímne overenie
Bezpečnosť

Bývanie

Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Stavali na etapy, no nakoniec majú krásne bývanie. Rodina vo Veľkom Orvišti si užíva modernú pohodu vidieka
Stavali na etapy, no nakoniec majú krásne bývanie. Rodina vo Veľkom Orvišti si užíva modernú pohodu vidieka

Pre kutilov

Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Zelenina a ovocie
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Zelenina a ovocie
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop príťažlivosti: Čím sú jednotlivé znamenia sexy bez toho, aby sa snažili?
Partnerské vzťahy
Horoskop príťažlivosti: Čím sú jednotlivé znamenia sexy bez toho, aby sa snažili?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
V nočnom klube sa
Zahraničné
V nočnom klube sa strhla brutálna masová BITKA! VIDEO Lietali fľaše aj päste ako v ringu
Fatálna chyba na sále:
Zahraničné
Fatálna chyba na sále: Lekár vyrezal pacientovi zdravú časť čreva!
VÁŽNA nehoda troch áut
Domáce
VÁŽNA nehoda troch áut v Košiciach: Na mieste je viacero zranených! Zasahujú záchranné zložky
Slovensko zasiahlo zemetrasenie! DETAILY,
Domáce
Slovensko zasiahlo zemetrasenie! DETAILY, kde bolo epicentrum a aké bolo silné

Ďalšie zo Zoznamu