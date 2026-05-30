Fatálna chyba na sále: Lekár vyrezal pacientovi zdravú časť čreva!

LONDÝN - Pacient bojoval s rakovinou, no počas operácie prišla chyba, ku ktorej nemalo nikdy dôjsť. Chirurg si pomýlil tetovanie s označením nádoru a odstránil nesprávnu časť čreva. Prípad teraz vyvoláva vážne otázky o bezpečnosti zdravotnej starostlivosti.
Operácia sa zmenila na šokujúce zlyhanie
Nepríjemný incident sa odohral v nemocnici Ysbyty Gwynedd vo walesskom meste Bangor. Pacient s rakovinovým ochorením podstupoval plánovanú operáciu čreva, počas ktorej mal lekár odstrániť časť zasiahnutú nádorom.
Namiesto toho však prišlo k závažnému omylu.
Chirurg si podľa interného vyšetrovania pomýlil pacientovo tetovanie s medicínskym označením, ktoré malo upozorňovať na presné miesto nádoru. Na základe nesprávneho vyhodnotenia následne vykonal iný typ zákroku, než bol plánovaný, píše Mirror.
Výsledkom bolo odstránenie zdravej časti čreva, zatiaľ čo rakovinové tkanivo v tele pacienta zostalo.
Nádor neodstránili
Podľa správy zdravotníckej rady lekár vykonal rozšírenú pravostrannú hemikolektómiu namiesto operácie na ľavej strane hrubého čreva, kde sa nádor v skutočnosti nachádzal.
„To viedlo k odstráneniu úseku čreva, v ktorom sa rakovina nenachádzala,“ uvádza správa.
Pacient musel následne absolvovať ďalšie vyšetrenia a pripravuje sa na novú operáciu, ktorá má odstrániť pôvodné nádorové ložisko.
Toto sa nemá stávať
Prípad bol zaradený medzi takzvané „never events“, teda udalosti, ku ktorým by pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných postupov vôbec nemalo dôjsť.
V britskom zdravotníctve ide o najzávažnejšie pochybenia, ktorým sa pri dodržaní všetkých bezpečnostných postupov dalo úplne predísť.
Zdravotnícke úrady priznali, že nejde o ojedinelý problém. V rámci jednej zdravotníckej rady bolo zaznamenaných viacero podobných prípadov, pri ktorých lekári operovali nesprávne miesto na tele pacienta.
Práve omyl s tetovaním bol jedným z piatich prípadov nesprávne určenej lokality operácie.
Ďalší pacient čelil podobnému problému
Interná správa odhalila aj ďalší znepokojujúci incident. Iný onkologický pacient dostal informáciu, že lekári vykonali zákrok na nesprávnej časti jeho tela.
Tento prípad sa stal v nemocnici Maelor vo Wrexhame a vyšetrovanie stále pokračuje.
Zistenia sa dostali na verejnosť prostredníctvom interného dokumentu, o ktorom majú vedenia zdravotníckych zariadení rokovať v najbližších dňoch.
Poškodení môžu žiadať odškodnenie
Britský systém umožňuje pacientom, ktorí sa stali obeťami podobných pochybení, domáhať sa finančného odškodnenia.
Podľa pravidiel však musia preukázať, že zdravotnícky personál porušil svoju povinnosť poskytovať starostlivosť na požadovanej odbornej úrovni. Zároveň treba dokázať, že vzniknutá ujma je priamym dôsledkom tohto pochybenia.
Ak je nárok úspešný, pacient môže žiadať náhradu za utrpenú bolesť, zhoršenie kvality života, ušlý príjem aj ďalšie výdavky spojené s následkami chyby.
Takýchto prípadov nie je málo
Podľa údajov britskej NHS bolo medzi aprílom a júlom minulého roka zaznamenaných 139 udalostí typu „never event“.
Každá z nich predstavuje situáciu, ktorá by podľa nastavených bezpečnostných pravidiel nemala nastať.
Prípad z Walesu preto opäť otvoril diskusiu o tom, ako dôsledne sa v nemocniciach kontrolujú postupy pred operáciami a či sú existujúce bezpečnostné mechanizmy dostatočné na ochranu pacientov.