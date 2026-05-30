TRAGÉDIA na Martinských holiach: Turista (†67) zaostal za skupinou, skolaboval na chodníku! Neprežil

MARTIN - Horskí záchranári z Martinských holí zasahovali v sobotu napoludnie pod Martinskými hoľami. Na červenom turistickom chodníku upadol 67-ročný muž do bezvedomia. Jeho priateľom, horským a ani zdravotným záchranárom sa ho nepodarilo oživiť. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na webovej stránke.
„Slovenský turista zaostal za skupinou, ktorá ho čakala na chodníku smerujúcom na Martinky, nemali s ním kontakt a rozhodli sa vrátiť. Muža našli v bezvedomí na zemi a keďže u neho neboli prítomné vitálne funkcie, začali s laickou resuscitáciou. Na miesto smerovali záchranári HZS slúžiaci na Martinských holiach, ktorí po príchode pokračovali v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii vrátane použitia defibrilátora,“ informovala HZS.
O súčinnosť požiadali aj leteckých záchranárov, pre nepriaznivé poveternostné podmienky nemohol vrtuľník vzlietnuť. K pacientovi smerovali zdravotní záchranári z Vrútok, ktorí po príchode nadviazali na prácu horských záchranárov.
„Žiaľ, aj napriek veľkému úsiliu všetkých osôb podieľajúcich sa na záchrane života slovenského turistu lekár musel skonštatovať smrť. Telesné pozostatky transportovali na nosidlách a následne pomocou terénneho vozidla k stanici HZS na Martinských holiach, kde ich odovzdali polícii. Horská záchranná služba vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a pozostalým,“ doplnili horskí záchranári.