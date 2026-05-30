Masívna amnestia komunistov: Brány väzníc sa otvárajú! Vietnam prepustí 10-tisíc trestancov

HANOJ - Vietnam v sobotu oznámil, že pri príležitosti nedávnych parlamentných volieb prepustí takmer 10.000 väzňov vrátane cudzincov. Tamojšia komunistická vláda často vyhlasuje amnestiu pred významnými udalosťami alebo oslavami.

Krajina vlani prepustila na slobodu viac ako 22.000 väzňov - rekordný počet za jediný rok -, keď si pripomínala 50. výročie pádu Saigonu a 80. výročie vyhlásenia nezávislosti. Podľa dokumentu, ktorý podpísal generálny tajomník vietnamských komunistov a prezident krajiny To Lam, bude začiatkom júna v rámci tohtoročnej amnestie prepustených 9950 zadržaných osôb, informuje o tom tlačová agentúra AFP.

Amnestia bude symbolizovať „úspech zjazdu Komunistickej strany (konajúceho sa každých päť rokov) a volieb do Národného zhromaždenia“, uviedol na tlačovej konferencii námestník ministra verejnej bezpečnosti Le Van Tuyen. V marci sa v krajine konali voľby do Národného zhromaždenia, najvyššieho zákonodarného orgánu, ktorého hlavnou úlohou je schvaľovať rozhodnutia vládnucej Komunistickej strany.

Medzi zadržanými, ktorí budú prepustení, je 63 cudzincov, z toho 56 mužov a sedem žien „rôznych národností“, uviedol Tuyen bez poskytnutia ďalších podrobností. Podľa vietnamských zákonov nemajú nárok na prepustenie väzni odsúdení za „pokus o zvrhnutie“ vlády alebo za „terorizmus“. Vietnam v minulosti prepustil približne 118.000 väzňov skôr, ako si odpykali plnú výšku trestu. Ministerstvo verejnej bezpečnosti v predchádzajúcich správach uviedlo, že vo Vietname si trest odňatia slobody odpykáva vyše 190.000 väzňov.

