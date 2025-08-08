Piatok8. august 2025, meniny má Oskar, zajtra Ľubomíra

RISKANTNÝ výstup známej Slovenky na K2-ku: Desivá NEHODA manžela... ZASIAHOL ho padajúci kameň!

Lenka Vacvalová
Lenka Vacvalová (Zdroj: Instagram LP/Ján Zemiar)
PAKISTAN - Herečka a moderátorka Lenka Poláčková (35), za slobodna Vacvalová, sa už viac ako mesiac nachádza v Pakistane. Po úspešnom zdolaní Mount Everestu bez kyslíka, sa tentokrát pokúša pokoriť obávanú K2-ku. A hora jej to rozhodne nedáva zadarmo. Jej manžel Honza, ktorý ju po celý čas sprevádza, sa počas výstupu desivo zranil. Zasiahol ho padajúci kameň!

Lenka Vacvalová a Jan Poláček zahájili svoj výstup na obávanú K2-ku už koncom júna. Než sa pokúsia zdolať Divokú horu bez kyslíka, museli absolvovať niekoľko aklimatizačných výstupov do vyšších campov. No a druhá najvyššia hora sveta im to rozhodne nedáva zadarmo. Najprv na celé tri dni zostali doslova uväznení v stane vo výške viac ako 6000 m.n.m. a potom sa počasie pokazilo natoľko, že výstup nebol možný vôbec. 

Po dlhých 5 týždňoch čakania sa konečne črtajú ideálne podmienky na dosiahnutie vrcholu. Dvojica preto opäť vydala do vyšších campov. „Naše ťažko vyčkané vrcholové okno sa po viac ako 5 týždňoch čakania konečne črtá, i keď počasie na K2 je veľmi ťažko predpovedateľné. Vyrazili sme na výstup,“ informovala horolezkyňa. No ani to sa nezaobišlo bez komplikácií. Divoká hora ukázala svoju silu a jej manžela desivo zranila. 

„Aj napriek nášmu nočnému času pohybu, kedy sú padajúce kamene v nižších partiách stabilné, jeden tesne pod C1, trafil Honzu priamo do kolena. V prvý moment to tak nevyzeralo, ale šťastím vyviazol bez vážneho zranenia a rozhodol sa pokračovať,“ uviedla Lenka. „Bolelo ho to a bol v šoku,“ informovala s tým, že našťastie išlo len o narazeninu. No ak by jej manžel musel skončiť, vzdala by to podľa vlastných slov tiež. „Úprimne, ak by skončil, skončila by som tiež.“

 (Zdroj: Instagram LP)

„To padajúce kamenie pod C1 a v jednom kuloári nad je strašné. Človek nemôže ani na sekundu stratiť pozornosť,“ opísala situáciu na trase Poláčková. Aktuálne sa už dvojica nachádza v campe C2 a idú do veľkého neznáma. „Aké sú tento rok podmienky nad C3 zatiaľ nikto netuší. Bude to veľké objavovanie,“ pokračovala. Dlhé čakanie tiež ohrozilo ich aklimatizáciu, no stále sa vraj snahy o výstup bez kyslíka nevzdávajú. 

„Zostáva jeden jediný pokus o výstup a tímy, ktoré budú spolupracovať, sa pokúsia o spoločné zafixovanie trasy na vrchol. Myslite na nás s dobrým počasím a šťastným návratom. Summit bude aj v tomto prípade len príjemný bonus,“ dodala Lenka a jej slová majú oveľa silnejší význam ako kedykoľvek predtým.

K2 je totiž považovaná za Horu hôr práve kvôli svojej obtiažnosti a nevyspytateľným podmienkam. Je technicky veľmi náročná a je známa častými lavínami. Navyše má spomedzi osemtisícoviek pripísanú jednu z najvyšších úmrtností. Opatrnosti preto nie je nikdy dosť. Držíme palce! 

 

Ďalšie zo Zoznamu