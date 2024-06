Šokujúca DOHRA krádeže na Evereste: Zlé svetlo padlo na prvú Slovenku... Takto REAGUJE!

(Zdroj: Instagram L.V./L.J.)

Ako sme v pondelok informovali, Lenka Vacvalová a jej manžel Honza so šerpami si pri aklimatizačnej rotácii nechali v táboroch C3 a C4 stany, jedlo, termosky a karimatky. Pri samotnom výstupe na najvyššiu horu sveta ich tam však namiesto prichystaných vecí, čakala len spúšť. „Ukradnúť naše karimatiky, termosky a jedlo a nechávať všade odpadky je nehorázne. Rozliate pivo v stanoch a moč po celom okolí?“ napísal vytočený Honza.

Úplným vrcholom bolo, keď si v tábore C4 už nenašli ani stan. Za to na mieste našli bundu s názvom expedičnej agentúry ako dôkaz toho, kto má mať krádež na svedomí. Pozorní komentujúci si však okamžite všimli, že so spomínanou spoločnosťou a v rovnakom termíne liezla na Mount Everest aj prvá Slovenka Lucia Janičová. Okamžite to preto na ňu vrhlo zlé svetlo.

„Súčasťou tejto skupiny bola aj Lucia Janičová. Hlavne, že zo seba robí hviezdu, ale toto nikde nepovie. Je mi smutno, že sa berie ako prvá Slovenka na Evereste, keď vieme všetky okolnosti,“ píše jeden z diskutujúcich. A meno spomínanej horolezkyne sa v komentároch opakovalo viackrát. Rozhodla sa preto na kauzu zareagovať tiež a v príbehu na sociálnej sieti zverejnila vyjadrenie.

„Dopočula som sa o Lenkinom a Honzovom incidente. Takéto správanie v horách nemá miesto a tvrdo ho obsudzujem. Je mi to ľudsky ľúto a ako horolezkyňu ma mrzí vôbec počuť o niečom takomto. Mrzí ma, že to vrhá zlé svetlo na celú medzinárodnú horolezeckú skupinu, ktorej som bola súčasťou,“ zverejnila Lucia, ktorá vraj okamžite po zverejnení incidentu kontaktovala oficiálne nepálske autority, aby vec prešetrili a odporúčila to aj Lenke s Honzom.

Ten reagoval, že si nevie predstaviť, ako by sa teraz do toho nepálska polícia a úrady mohli oprieť, ale ako gesto to od Lucie berie. Stále však uňho platí, že spomínanú agentúru, s ktorou Janičová vyšla na Mount Everest, neodporúča.

