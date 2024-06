Roman Luknár (59) po dvoch INFARKTOCH: Je 100%-ný invalid, ale... Opäť zarezáva!

Roman Luknár (Zdroj: TV JOJ)

BRATISLAVA - Minulý rok bol pre Romana Luknára mimoriadne náročný. Ako priznal, v januári totiž prekonal dva infarkty. Tie sa mu, našťastie, podarilo rozchodiť, no následky má dodnes. Je 100%-ný invalid, ale... Opäť natáča!

Začiatkom minulého roka sa Roman Luknár náhle stiahol zo seriálu Pán profesor. Ako sa neskôr ukázalo, prechádzal si vážnymi zdravotnými problémami. „V januári som mal dva infarkty. Presne o štyri mesiace nato to mal aj Dano Heriban. Len ja som to rozchodil,“ prezradil herec v rozhovore pre jojkársky TopStar.

Aktuálne sa pomaly opäť dostáva do pracovného života. A okrem problémom s chrbticou, ktoré sa ozývajú denne, nemá žiadne vážnejšie následky. Bolesti mu však napriek tomu poriadne strpčujú život. Dlhé hodiny nakrúcania nezvláda. Televízia Joj mu preto ponúkla miesto v seriáli Nemocnica a natáčanie prispôsobila jeho možnostiam.

„Ľudia sú ku mne strašne slušní, prispôsobujú sa mne aj mojim časovým potrebám, pretože nemôžem byť na pľaci 12 hodín ako ostatní. Nevymýšľam si to, mám na to papier, som 100-percentný invalid,“ priznal Luknár. Ktorý si v týchto chvíľach už užíva voľno - Nemocnica má totiž od natáčania pauzu. No po prázdninách sa diváci na herca v seriáli opäť môžu tešiť.

(Zdroj: Miroslav Vacula)