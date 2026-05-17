Učiteľka zo Sľubu prezradila tajomstvo sexi postavy a pochválila sa: Toto pre mňa robí môj partner

BRATISLAVA - Kristína Sisková sa objavila na charitatívnej akcii Zjedené, kde známe tváre svojou účasťou podporili deti s autizmom s OZ Tamitos. Mladá hviezda, ktorá momentálne ide z projektu do projektu, doslova žiarila. A my vieme prečo!
Kristína Sisková je momentálne v jednom pracovnom kolotoči, no napriek vyťaženosti vyzerá lepšie než kedykoľvek predtým. Na akcii, ktorá je o kvalitnom jedle, otvorene priznala, že zdravá strava je pre ňu základ, hoci v minulosti to mala v kuchyni náročné. „Ja mám veľmi rada Zjedené... Dlho mi zachraňovali chrbát, keď som nemala čas variť a žila som sama. Človeka to pre seba samého ani tak nebaví, takže vtedy to bolo super,“ zaspomínala si Kristína na časy, kedy bola single.
Dnes je však všetko inak a v jej kuchyni to rozvoniava oveľa častejšie. Paradoxne to však nie je ona, kto drží v ruke varechu. „Teraz varí môj partner, on je veľmi dobrý kuchár a veľmi ho to baví. Aj ja rada varím, ale smejem sa, že odkedy sme spolu, tak som trochu zabudla variť. On je ten, kto varí častejšie, a ja mu v tom, samozrejme, nebránim,“ priznala s úsmevom herečka.
Pri pohľade na jej dokonalé krivky sa natíska otázka, či za ne vďačí práve zázračným krabičkám či partnerovej strave. Kristína však priznáva, že za tým netreba hľadať žiadne drastické diéty. „Moja figúra je výsledkom genetiky, ale určite sa o seba aj starám. Dbám o to, aby som mala dostatok pohybu a vyváženú stravu. O to som sebavedomejšia, keď som v pohode sama so sebou,“ vysvetlila recept na krásu. Šport je pevnou súčasťou jej života – od jogy a pilatesu cez plávanie až po zimný skialp a lyžovanie. No práve teraz v jarnom období musí zapojiť najväčšiu dávku sebazaprenia. Do svojho harmonogramu sa totiž snaží zaradiť aktivitu, ktorú v láske až tak nemá.
