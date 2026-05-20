Prekvapivý krok Trumpa: Tvrdí, že chce hovoriť s prezidentom Taiwanu

WASHINGTON – Americký prezident Donald Trump v stredu povedal, že bude hovoriť s taiwanským prezidentom Laj Čching-tem. Ak sa ich rozhovor uskutoční, pôjde o bezprecedentný krok lídra Spojených štátov, ktorý by mohol narušiť vzťahy s komunistickou Čínou, informuje agentúra Reuters.
Prezidenti USA a Taiwanu spolu oficiálne priamo nehovorili, od roku 1979, keď Washington oficiálne diplomaticky uznal vládu v Pekingu namiesto Tchaj-peja. Peking vníma Taiwan ako svoje územie a nikdy sa nevzdal použitia vojenskej sily na prevzatie kontroly nad samosprávnym ostrovom s demokratickou vládou. Kritizuje preto dlhodobú americkú vojenskú podporu Tchaj-peja, ktorej cieľom je odradiť komunistickú Čínu od vojenskej intervencie, konštatoval Reuters.
„Budem s ním hovoriť,“ povedal Trump novinárom, keď sa ho pýtali na Laja. „Hovorím so všetkými... Budeme na tom pracovať, na tej taiwanskej otázke.“ Šéf Bieleho domu spomenul úmysel hovoriť s taiwanským prezidentom už po druhý raz v tomto týždni. To vyvrátilo počiatočné dohady, že jeho prvá zmienka o tom po nedávnom stretnutí s prezidentom ČĽR Si Ťin-pchingom bola len prerieknutím. Biely dom zatiaľ neodpovedal na žiadosť Reuters o vyjadrenie o termíne alebo témach telefonátu. Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone taktiež bezprostredne nereagovalo.
Opakovane vyzdvihol svoje vzťahy s čínskym prezidentom
Trump opakovane vyzdvihol svoje vzťahy so Si Ťin-pchingom ako „úžasné“. Po minulotýždňovej ceste do Pekingu vyhlásil, že zatiaľ nerozhodol, či USA realizujú veľký predaj zbraní Taiwanu za 14 miliárd dolárov. Predstavitelia americkej vlády však poukázali na to, že Trump už schválil predaj väčšieho množstva zbraní Taiwanu než akýkoľvek jeho predchodca. Laj Čching-te v stredu uviedol, že ak by mal možnosť hovoriť s Trumpom, povedal by mu, že jeho vláda je odhodlaná zachovávať status quo na oboch stranách Taiwanského prielivu a že je to ČĽR, ktorá podkopáva mier rozsiahlym posilňovaním vojenskej prítomnosti v Indopacifiku.
„Žiadna krajina nemá právo anektovať Taiwan. Obyvatelia Taiwanu vedú demokratický a slobodný život a demokracia a sloboda by nemali byť považované za provokáciu,“ povedal taiwanský líder. Spojené štáty sú na základe zákona Taiwan Relations Act (TRA) z roku 1979 povinné poskytnúť mu „zbrane v množstve potrebnom na jeho vlastnú obranu“ a udržiavať schopnosť brániť Taiwan pred použitím sily alebo nátlaku. Republikánski i demokratickí kongresmani preto vyzývajú Trumpovu administratívu, aby pokračovala v predaji zbraní.