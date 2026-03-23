Zúfalá Plačková s dcérkou v nemocnici: Diagnóza je známa... Pozor, na túto vážnu chorobu!

BRATISLAVA - Zuzana Strausz Plačková strávila posledné dni s mesačnou dcérkou v nemocnici. Stav malej Ayanky sa rýchlo zhoršil, mala vysoké teploty a CRP. Teraz je už známe, čo dievčatko trápilo. Pozor, vážna choroba je teraz rozšírená vo viacerých slovenských školách!
Zuzana Strausz Plačková je už viac ako mesiac mamou malej Ayanky. Dievčatko sa narodilo 6. februára. No rodičia si svoj malý poklad ešte nestihli poriadne ani užiť a už sa o dcérku strachovali. Minulý týždeň známa mamička odhalila, že sa nachádzajú v nemocnici. „Horšiu noc som ešte nemala...“ napísala k uplakanej fotke a pridala emotikon zlomeného srdca.
Vtedy nechcela veľmi rozoberať, čo Ayanku trápi. Mamičky však varovala, aby nepodceňovali ani obyčajnú horúčku. Dnes Plačkovú prepustili... A rozhodla sa prehovoriť o tom, čo dcérku trápilo. „Mali sme aj my meningitídu v počiatočnom stave. Vďaka mojej materinskej intuícii sme išli na pohotovosť na Kramáre a nepodcenila som tú horúčku. Možno za bežných okolností, keby som mala doma čípok, zrazila by som teplotu a možno by som ju takto zrážala 2 dni napríklad a mohlo to mať katastrofálne následky,“ odhalila Zuzana.
Za posledný týždeň si podľa vlastných slov prečítala o meningitíde toho veľa a prekvapilo ju, že ju človek môže dostať nielen od kliešťa, ale môže sa šíriť aj vzduchom. A upozornila na článok, v ktorom sa píše, že meningitída je rozšírená už aj v mnohých školách na Slovensku. „Dávajte si naozaj pozor, lebo je to naozaj zradné. Ak neviete, čo je meningitída, dajte si to do Chat GPT a on vám zodpovie všetky otázky. Ja som si tiež myslela, že ju môže dostať dieťa len od kliešťa, netušila som, že sú dve varianty - bakteriálne a vírusové,“ pokračovala Plačková.
„Vďaka Bohu, že sme to podchytili takto na začiatku, lebo si naozaj neviem predstaviť, že by sme dali čípok malej, lebo by som si myslela, že má bežné teploty, že je prechladnutá, je to veľmi zradné. Mamičky, dávajte si na to pozor. Môže to mať katastrofálne následky,“ upozorňuje Zuzana. „Vezmite si, že nám keď namerali vysoké CRP, tak robili malej od druhej rána vyšetrenia kompletne všetkého, všetko mala negatívne. Až o deviatej ráno sa urobila punkcia, kde z chrbátika dole pod miechou sa bral odber, mala bola prispatá, a na základe toho sa zistilo, či je tam nejaký zápal v mozgu, nejaký problém v mozgu,“ pokračovala.
„Nie je to nič príjemné, že viete, že sa s vašim dieťaťom niečo deje a vy neviete čo, lebo všetko bolo negatívne. Fakt sme si prešli hroznými situáciami, hroznými odbermi a som rada, že už je po tom a malá je zdravá. Máme ešte na týždeň antibiotiká, ale v podstate je všetko v poriadku. Samozrejme sme mali aj MR-ko hlavy, skúmal sa mozog, či je všetko v poriadku a vďaka Bohu nebol napadnutý, takže je všetko v poriadku. Ale nemuselo to tak byť...“ dodala.
Čo je to meningitída?
Je to zápal ochranných blán, ktoré obklopujú mozog a miechu (tzv. mozgové blany). Ide o vážne ochorenie, ktoré môže byť život ohrozujúce, ak sa nelieči včas.
Čo ho spôsobuje?
Meningitída môže mať rôzne príčiny:
- Bakteriálna meningitída - najnebezpečnejšia forma
- Vírusová meningitída - zvyčajne miernejšia
- Menej často: plesne alebo parazity
Typické príznaky:
- silná bolesť hlavy
- horúčka
- stuhnutý krk
- citlivosť na svetlo
- nevoľnosť a vracanie
- zmätenosť alebo ospalosť
- u detí: plač, podráždenosť, vydutá fontanela.