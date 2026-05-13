Minister Susko kritizuje opozíciu: V utorok ukázali pravú tvár, pri skutočnom teste demokracie zlyhali

BRATISLAVA - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) ostro skritizoval opozíciu. Podľa neho sa ukázala „pravá tvár“ strán PS, SaS a KDH. Tvrdí, že pri prvom skutočnom teste demokracie zlyhali a odmietli návrhy, ktoré majú podľa rezortu posilniť priame práva občanov aj nezávislosť justície.
Susko označil utorok (12. 5.) za „historický okamih“, ktorý podľa neho definitívne ukázal, že opozičné strany PS, SaS a KDH len predstierajú, že bránia demokraciu. Tvrdí, že pri prvom skutočnom teste zlyhali. Susko pripomenul, že rezort spravodlivosti predložil do pripomienkového konania návrh ústavného zákona, ktorý má podľa neho napraviť deformácie z čias vlád Igora Matoviča, Eduarda Hegera a bývalej ministerky Márie Kolíkovej. Návrh počíta s dvoma zmenami - umožniť občanom rozhodovať o skrátení volebného obdobia parlamentu v referende a zabrániť odvolávaniu členov Súdnej rady bez udania dôvodu.
Podľa ministra by demokratické strany mali takýto návrh podporiť. Opozícia však podľa neho ukázala „pravú tvár“ a postavila sa proti posilneniu priamej demokracie aj proti väčším zárukám nezávislosti justície. Susko tvrdí, že tým padla „legenda o ochrancoch demokracie“.
Najostrejšiu kritiku adresoval Márii Kolíkovej, ktorá podľa neho sama zaviedla možnosť odvolávať členov Súdnej rady bez dôvodu, za čo Slovensko kritizuje Európska komisia. Teraz však podľa Suska tí istí ľudia hovoria o „zabetónovaní“ členov rady, hoci cieľom má byť obmedzenie politickej svojvôle. „Je to obrovské politické aj hodnotové zlyhanie opozície,“ vyhlásil Susko s tým, že strany, ktoré sa roky prezentujú ako ochrancovia demokracie, odmietli návrh, ktorý podľa neho posilňuje práva občanov. Tvrdí, že dnešok jasne ukázal, kto demokraciu len predstiera a kto je pripravený zveriť moc ľuďom.