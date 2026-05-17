MIMORIADNE Útok na atómovú elektráreň v SAE! Dron zasiahol areál, vypukol požiar a zasahovať musel jadrový úrad

ABÚ ZABÍ - Nedeľný dronový útok vyvolal v blízkosti jadrovej elektrárne v Spojených arabských emirátoch (SAE) požiar, informovali tamojšie úrady. Žiadne zranenia ani vplyv incidentu na hladiny žiarenia nehlásili, píše o tom agentúra AFP.
„Úrady v Abú Zabí zasiahli pri požiari, ktorý vypukol v elektrickom generátore mimo vnútorného areálu jadrovej elektrárne Baráka v regióne Al Dhafra a ktorý spôsobil dronový zásah,“ uviedla mediálna kancelária emirátu Abú Zabí na sociálnych sieťach.
Bez zranení a bez radiácie
„Neboli hlásené žiadne zranenia a nedošlo k žiadnemu vplyvu na úroveň radiačnej bezpečnosti... Boli prijaté všetky preventívne opatrenia a ďalšie informácie budú poskytnuté, akonáhle budú k dispozícii,“ skonštatovala. „Federálny úrad pre jadrovú reguláciu (FANR) potvrdil, že požiar neovplyvnil bezpečnosť elektrárne ani pripravenosť jej základných systémov a že všetky bloky fungujú normálne,“ dodala kancelária.
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) napriek tomu vyjadrila v súvislosti s týmto incidentom na sieti X vážne obavy. „Vojenské aktivity, ktoré ohrozujú jadrovú bezpečnosť, sú neprijateľné,“ poznamenal generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi.
Napätie medzi SAE a Iránom
Hoci SAE vo vyhlásení neuviedli, odkiaľ bol dron vypustený, krajina nedávno obvinila Irán, že stojí za útokmi na ich energetickú a hospodársku infraštruktúru, píše AFP. Agentúra dodáva, že elektráreň začala prevádzku v roku 2020. Nachádza sa 200 kilometrov západne od hlavného mesta SAE Abú Zabí, neďaleko hraníc so Saudskou Arábiou a Katarom.