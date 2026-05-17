Nedeľa17. máj 2026, meniny má Gizela, zajtra Viola

Hnutie Slovensko predstavilo ďalšiu otázku: Týka sa portálu k výdavkom štátu

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Opozičné Hnutie Slovensko predstavilo v nedeľu ďalšiu otázku v rámci svojej ankety na webe Prevrat2027.sk. Ľudí sa pýta, či by súhlasili so zriadením portálu, kde sa budú dať prehľadne nájsť všetky výdavky štátu. Myslí si, že vznik portálu by bol zásadným krokom smerom k maximálnej transparentnosti fungovania štátu, samospráv aj verejných inštitúcií.

„Chceme, aby si človek vedel kliknúť na svoju obec, ministerstvo alebo akýkoľvek úrad a videl aktuálny pohľad na účty, komu bolo koľko vyplatené, za čo a na akú položku. Všetky peniaze, všetky pohyby financií štátu nech sú prehľadne na jednom mieste,“ povedal líder hnutia a poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič.

archívne video

Tlačová konferencia hnutia Slovensko: Stanovisko k hlasovaniu o novele Ústavy SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Upozornil, že občania sa v súčasnosti k informáciám o finančných tokoch dostanú len veľmi komplikovanie. „Keď sa dnes ľudia chcú dopátrať nejakých finančných tokov, dopátrajú sa k tomu iba tí, ktorí majú chuť stráviť nad tým hodiny času,“ podotkol.

Hnutie Slovensko začalo od októbra 2025 zverejňovať každý mesiac na svojom webe otázku, týkajúcu sa konkrétneho riešenia pre krajinu. Plánuje tak robiť do najbližších parlamentných volieb. Ľudia môžu za navrhnuté riešenia hlasovať. Riešenia, ktoré získajú podporu, bude hnutie chcieť pretaviť do legislatívnych zmien novej vlády. Vznik vlády podporí iba v takom prípade, ak dostane prísľub, že sa riešenia podarí presadiť do pol roka.

Viac o téme: Anketa OtázkaHnutie SlovenskoVýdavky štátu
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Prekvapivé slová Dominiky Roškovej: Svadba v nedohľadne! Dala prednosť inému mužovi
Prekvapivé slová Dominiky Roškovej: Svadba v nedohľadne! Dala prednosť inému mužovi
Prominenti
Kristína Sisková prezradila tajomstvo sexi postavy a pochválila sa: Toto pre mňa robí môj partner...
Kristína Sisková prezradila tajomstvo sexi postavy a pochválila sa: Toto pre mňa robí môj partner...
Prominenti
ŠOKUJÚCE slová Fischera o politike: Tvrdá kritika spoločnosti! To, čo sa deje dnes, je ako ...
ŠOKUJÚCE slová Fischera o politike: Tvrdá kritika spoločnosti! To, čo sa deje dnes, je ako ...
Prominenti

Domáce správy

Ilustračné foto
Nepriaznivé počasie spôsobilo kolaps podpier! Most však ostáva stabilný a bezpečný
Domáce
Hnutie Slovensko predstavilo ďalšiu
Hnutie Slovensko predstavilo ďalšiu otázku: Týka sa portálu k výdavkom štátu
Domáce
Tomáš Taraba
Taraba odcestoval do Azerbajdžanu: Zúčastní sa na Svetovom mestskom fóre
Domáce
V Nižnej Šebastovej poškodili stavebné podpery naplavené dreviny, most je naďalej bezpečný
V Nižnej Šebastovej poškodili stavebné podpery naplavené dreviny, most je naďalej bezpečný
Prešov

Zahraničné

Ilustračné foto
Poplach v meste! Desivý nález pod zemou vyhnal z domov až 30-tisíc ľudí
Zahraničné
Lietadlo F-35.
Poplach v NATO: Do vzdušného priestoru Lotyšska vletel podozrivý dron, do vzduchu okamžite vzlietli stíhačky aliancie!
Zahraničné
Sekundy od katastrofy na
Sekundy od katastrofy na letisku v Chorvátsku: Piloti v obrovskej rýchlosti dupli na brzdy, Airbus skončil mimo dráhy!
Zahraničné
Ilustračné foto
WHO vyhlásila medzinárodný stav ohrozenia: Vzácny kmeň eboly si už vyžiadal desiatky obetí
Zahraničné

Prominenti

Let´s Dance 11, finále,
Prekvapivé slová Dominiky Roškovej: Svadba v nedohľadne! Dala prednosť inému mužovi
Domáci prominenti
Známych Slovákov spojila dobrá
Učiteľka zo Sľubu prezradila tajomstvo sexi postavy a pochválila sa: Toto pre mňa robí môj partner
Domáci prominenti
Selena Gomez
Selena Gomez miluje nezdravé jedlá: Keď manžel navarí toto, vie, že bude mať úspech aj v spálni
Zahraniční prominenti
FOTO FOTOhádanka
Spoznávate dievčatko na FOTO? Vyrastala v televíznom prostredí, dnes ju pozná celé Slovensko!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Väznica hrôzy: Old Dubbo
Väznica hrôzy: Old Dubbo Gaol je mementom brutality, popráv a pokusov o útek
dromedar.sk
Sprchujete sa každý deň? Dermatológovia varujú pred chybou, ktorá ničí pokožku
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Expertka na upratovanie radí: TÝCHTO šesť vecí vyhoďte! Domov bude pôsobiť čistejšie za pár minút
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Hit medzi záhradkármi? Lacný gadget zachytáva dažďovú vodu a ešte aj skrášli záhradu
Zaujímavosti

Dobré správy

HONOR 600 mení pravidlá
HONOR 600 mení pravidlá výdrže. S touto batériou zabudneš na nabíjačku počas celého víkendu
vosveteit.sk
MS v hokeji 2026
Slovensko začína MS v hokeji 2026: Aha, s kým hráme! Nechýbajú ani synovia slávnych otcov
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Foto: Budiš)
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk

Ekonomika

Trumpov zákon môže zničiť profesionálny poker: Legendárny hráč hovorí o konci kariéry!
Trumpov zákon môže zničiť profesionálny poker: Legendárny hráč hovorí o konci kariéry!
Škoda predstavila extrémne limitovanú Fabiu: Na Slovensko príde len päť kusov! (foto)
Škoda predstavila extrémne limitovanú Fabiu: Na Slovensko príde len päť kusov! (foto)
TOP 10 trendy destinácií na rok 2026: Rebríček ovládol európsky ostrov!
TOP 10 trendy destinácií na rok 2026: Rebríček ovládol európsky ostrov!
Týchto 15 trikov na vás v obchode skúšajú každý deň: Myslíte si, že nenaletíte? Otestujte sa! (kvíz)
Týchto 15 trikov na vás v obchode skúšajú každý deň: Myslíte si, že nenaletíte? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

Taliansko – Slovensko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Taliansko – Slovensko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
Veľká Británia – USA: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Veľká Británia – USA: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
Schyľuje sa k obrovskému prekvapeniu: Weiss ml. oznámil dôležitú novinku o reprezentácii
Schyľuje sa k obrovskému prekvapeniu: Weiss ml. oznámil dôležitú novinku o reprezentácii
Niké liga
MS V HOKEJI 2026 Zostava Slovenska je známa! Hlavaj iba na tribúne, Országh urobil dve zmeny
MS V HOKEJI 2026 Zostava Slovenska je známa! Hlavaj iba na tribúne, Országh urobil dve zmeny
MS v hokeji

Auto-moto

Diaľničiari pokračujú v oprave D1 v prešovskom regióne
Diaľničiari pokračujú v oprave D1 v prešovskom regióne
Doprava
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Predstavujeme
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
Klasické testy
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Sandra Balažíková: Rodičovstvo prináša množstvo zručností, ktoré sú v pracovnom prostredí veľmi cenné
Sandra Balažíková: Rodičovstvo prináša množstvo zručností, ktoré sú v pracovnom prostredí veľmi cenné
Pracovné prostredie
10 000 krokov denne: Mýtus z marketingových oddelení alebo recept na zdravie?
10 000 krokov denne: Mýtus z marketingových oddelení alebo recept na zdravie?
Motivácia a inšpirácia
Práca snov: Existujú ľudia, ktorí sú platení za to, o čom my ostatní len snívame
Práca snov: Existujú ľudia, ktorí sú platení za to, o čom my ostatní len snívame
O práci s humorom
Kontroluje vám šéf každú čiarku? Naučte sa, ako si vybojovať slobodu a dôveru
Kontroluje vám šéf každú čiarku? Naučte sa, ako si vybojovať slobodu a dôveru
Prostredie práce

Varenie a recepty

Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Ako pestovať nenáročné bylinky na balkóne
Ako pestovať nenáročné bylinky na balkóne
Rady a tipy
Ako marinovať zeleninu a vytiahnuť z nej maximum chuti?
Ako marinovať zeleninu a vytiahnuť z nej maximum chuti?
Rady a tipy

Technológie

Mikroskop veľký ako pero môže zmeniť diagnostiku rakoviny. PrecisionView ukáže lekárom podozrivé tkanivo ešte pred biopsiou
Mikroskop veľký ako pero môže zmeniť diagnostiku rakoviny. PrecisionView ukáže lekárom podozrivé tkanivo ešte pred biopsiou
Správy
Nie každý cukor sa v tele správa rovnako. Fruktóza môže podľa vedcov posielať telu signál, aby začalo ukladať tuk
Nie každý cukor sa v tele správa rovnako. Fruktóza môže podľa vedcov posielať telu signál, aby začalo ukladať tuk
Správy
Rusi prišli o ďalší vrtuľník Mi 8 aj s posádkou. Ak ho nezostrelili Ukrajinci, pre Moskvu je to ešte horšia správa
Rusi prišli o ďalší vrtuľník Mi 8 aj s posádkou. Ak ho nezostrelili Ukrajinci, pre Moskvu je to ešte horšia správa
Armádne technológie
Americké čerpacie stanice sa stali terčom hackerov. Podozrivý je Irán
Americké čerpacie stanice sa stali terčom hackerov. Podozrivý je Irán
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia

Pre kutilov

Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Záhrada
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Záhrada
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Recepty
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Charlize Theron šokovala úprimnosťou: Takto vraj Hollywood ničí ženy po štyridsiatke
Zahraničné celebrity
Charlize Theron šokovala úprimnosťou: Takto vraj Hollywood ničí ženy po štyridsiatke
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Branislav Ondruš
Domáce
Šokujúci koniec v Hlase: Europoslanec Ondruš vystúpil zo strany! Má veľké plány
Ilustračné foto
Domáce
Prekvapivý vývoj cien pohonných hmôt na Slovensku: Výrazné zlacnenie TOHTO paliva! Čo nás čaká?
Monštruózny výboj na východe
Domáce
Monštruózny výboj na východe Slovenska: Krajinou otriasol extrémne vzácny blesk, ranu bolo počuť do 30 kilometrov!
Matovič prezradil plány po
Domáce
Matovič prezradil plány po voľbách: Pomôžeme Šimečkovej partii, ale budeme im pozerať na prsty!

Ďalšie zo Zoznamu