Hnutie Slovensko predstavilo ďalšiu otázku: Týka sa portálu k výdavkom štátu

BRATISLAVA - Opozičné Hnutie Slovensko predstavilo v nedeľu ďalšiu otázku v rámci svojej ankety na webe Prevrat2027.sk. Ľudí sa pýta, či by súhlasili so zriadením portálu, kde sa budú dať prehľadne nájsť všetky výdavky štátu. Myslí si, že vznik portálu by bol zásadným krokom smerom k maximálnej transparentnosti fungovania štátu, samospráv aj verejných inštitúcií.
„Chceme, aby si človek vedel kliknúť na svoju obec, ministerstvo alebo akýkoľvek úrad a videl aktuálny pohľad na účty, komu bolo koľko vyplatené, za čo a na akú položku. Všetky peniaze, všetky pohyby financií štátu nech sú prehľadne na jednom mieste,“ povedal líder hnutia a poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič.
archívne video
Upozornil, že občania sa v súčasnosti k informáciám o finančných tokoch dostanú len veľmi komplikovanie. „Keď sa dnes ľudia chcú dopátrať nejakých finančných tokov, dopátrajú sa k tomu iba tí, ktorí majú chuť stráviť nad tým hodiny času,“ podotkol.
Hnutie Slovensko začalo od októbra 2025 zverejňovať každý mesiac na svojom webe otázku, týkajúcu sa konkrétneho riešenia pre krajinu. Plánuje tak robiť do najbližších parlamentných volieb. Ľudia môžu za navrhnuté riešenia hlasovať. Riešenia, ktoré získajú podporu, bude hnutie chcieť pretaviť do legislatívnych zmien novej vlády. Vznik vlády podporí iba v takom prípade, ak dostane prísľub, že sa riešenia podarí presadiť do pol roka.