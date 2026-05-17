Ráž otvorene o tom, prečo odmieta vstúpiť do strany: Nad kandidatúrou na primátora naďalej uvažuje

BRATISLAVA - Najdôležitejšie dopravné projekty na Slovensku úspešne napredujú. Bratislavské letisko by sa nemalo privatizovať, ale rozvíjať pod kontrolou štátu, konštatoval v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Do žiadnej politickej strany sa vstúpiť nechystá a naďalej zvažuje svoju kandidatúru na primátora Bratislavy v tohtoročných komunálnych voľbách.
„Aj môj osobný názor, ale aj názor vlády, v ktorej sa nachádzam, je určite neprivatizovať nič zo štátnych podnikov, ani infraštruktúry. Samozrejme, sú rôzne pohľady na to, či koncesia alebo PPP projekt na prevádzku konkrétneho projektu je alebo nie je privatizácia. Ale myslím si, že ani toto nie je téma, najmä teraz, keď sa nášmu bratislavskému letisku naozaj extrémne darí,“ odpovedal na otázku o možnosti privatizácie letiska.
Vyzdvihol, že bratislavské letisko sa stalo centrom nízkonákladových prepravcov v regióne po tom, ako sa do Bratislavy presunuli viacerí z viedenského letiska. Jeho momentálna kapacita je 5 miliónov cestujúcich a už tento rok by sa mohlo dostať na úroveň 4 až 4,5 miliónov. „Ak by to takto išlo ďalej a ja dúfam, že pôjde, nový terminál bude potrebný,“ predpokladá Ráž.
Už začali prípravné práce rekonštrukcie hlavnej stanice v Bratislave
V súvislosti s rekonštrukciou hlavnej železničnej stanice v Bratislave sa už začali prípravné práce. Čaká sa teraz na prevzatie projektovej dokumentácie, následne príde súťaž na zhotoviteľa a začiatok rekonštrukčných prác. „Mojím cieľom za mojej administratívy je určite začať rekonštrukciu. Bohužiaľ už ju nestihneme dokončiť, to znamená, strihať pásku bude už nejaký môj nástupca,“ zhodnotil Ráž.
Zmysel podľa neho dáva uvažovať o zlúčení Slovenskej správy ciest (SSC) a Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), ktoré majú na starosti rôzne typy ciest na Slovensku. Počas súčasnej vlády to však popri iných dôležitých projektoch nebola priorita. „Ja toto s dôverou nechám na nasledujúcu administratívu. Ale môj osobný názor je, že by to bol správny krok,“ konštatoval minister dopravy.
Naďalej uvažuje nad kandidatúrou
Ráž potvrdil, že naďalej uvažuje nad kandidatúrou na primátora Bratislavy, zatiaľ však nie je definitívne rozhodnutý. „Momentálne prebieha nejaký prieskum a uvidíme, ako to dopadne,“ avizoval. Okrem výsledkov prieskumu zoberie do úvahy aj to, či dokáže viac projektov realizovať z pozície ministra alebo primátora. Dôležité je podľa neho aj časové hľadisko, keďže parlamentné voľby budú už budúci rok. Ak by mal pred sebou vo funkcii ministra dva a viac rokov, nad komunálnou politikou by nerozmýšľal.
Ak sa tak nakoniec rozhodne, kandidovať chce Ráž ako nezávislý. Predpokladá, že asi nikdy nevstúpi do žiadnej strany. Aj v súčasnosti je ako minister iba nominantom najsilnejšej vládnej strany Smer-SD. „Z môjho presvedčenia vyplýva, alebo z toho, ako som bol vychovaný, že si netreba obliekať uniformy, kým človeka niekto do toho nedonúti. Musím povedať, že naozaj ma nikto do ničoho nenúti. Akákoľvek uniforma vyžaduje potom plniť rozkazy. Je to v mojej povahe mať možnosť slobodne sa rozhodovať,“ doplnil Ráž.