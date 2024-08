Ondrej Kandráč a jeho nebezpečný koníček: Manželka dúfa, že to po ňom deti nezdedili!

Ondrej Kandráč s manželkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Ondrej Kandráč si žije ako vo sne. Darí sa mu nielen v pracovnej oblasti, ale aj v súkromí a svedčia o tom aj príspevky, ktoré zdieľa na svojich sociálnych sieťach. Naposledy sa fanúšikom pochválil fotkami z dovolenky v Grécku, ktorú si užil v spoločnosti celej rodinky. „V zásade sme si to užili. Stmelilo to kolektív a to je dôležité.“ Dvojica je však rozhodne stmelená dosť a aj po šestnástich rokoch manželstva im to stále klape.

Na párty žiarili spokojnosťou a úsmev na tvári mala po celý čas aj Ondrejova krásna manželka Erika. Vyzerala priam fantasticky a aj po troch deťoch sa pýši dokonalými krivkami, ako to robí?prezrádza blondínka s tým, že za štíhlu postavu vďačí svojim trom deťom, pri ktorých sa nezastaví. A slovami chvály nešetrí ani známy hudobník.

Dovolenkovú sezónu rodinka Gréckom uzavrela, no ťažkú hlavu si z toho nerobia. „Do konca roka nechystáme nič, ale tak vrámci výletov som vždy zástancom toho, že ak je čas, priestor a nemusí to byť vždy veľkolepé, tak zoberme bicykle a poďme na pol dňa niekam,“ odhaľuje rodinné plány na zvyšok leta Kandráč, pre ktorého sú takéto zážitky s deťmi dôležité. Hudobník sa netají svojou láskou ku Slovensku, ktorého kúty má vďaka svojim koncertom precestované a rád ich ukazuje aj svojej rodine.

„Nedávno sme boli napríklad v mojej rodnej obci Krásna Lúka a deti hovoria – ako tu je pekne, prečo sem nechodíme častejšie? Sám som si uvedomil, ako je tu krásne - zeleň, voda, príjemné prostredie, to je to, čo nám môže závidieť každý,“ opisuje svoje dojmy Kandráč. A hoci manželia nedajú na svoje cyklovýlety dopustiť, Erika sa neodhodlá vždy na všetko. „Ja sa priznám, že vôbec nie som adrenalínový typ a všetko, čo je vyššie ako 10 metrov, nezvládnem, takže teraz to ponechávam manželovi a dúfam, že deti tohto koníčka nezdedia,“ prezrádza so smiechom Erika. To sa však nedá povedať o jej manželovi, ktorý takéto zážitky priam vyhľadáva! To, čo prezradil vo videu, by ste od neho nečakali!

Ondrej Kandráč a jeho nebezpečný koníček: Manželka dúfa, že to po ňom deti nezdedili! (Zdroj: NL/TH)