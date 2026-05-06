Polícia pátra po 17-ročnej Viktorii z Bratislavy: Od rána je nezvestná, rodina o nej nemá správy

BRATISLAVA - Polícia pátra po nezvestnej 17-ročnej Viktorii Kardošovej z bratislavského Nového Mesta. Naposledy ju videli v utorok (5. 5.) ráno v mieste trvalého bydliska. Odtiaľ odišla na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodala žiadne správy. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Osoba má 155 centimetrov, štíhlu postavu, sivé oči a hnedé vlasy, priblížila polícia. Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby možno oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
