Opozícia ostro útočí na Suskovu novelu: Je to pokus zachrániť Gašpara a Bödöra pred spravodlivosťou

BRATISLAVA - Opozičné Hnutie Slovensko považuje novelu Trestného poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorú v stredu schválila vláda, za ďalší pokus oslabiť vyšetrovanie korupcie a organizovaného zločinu. Novelu kritizovalo aj opozičné Progresívne Slovensko (PS). Vyjadrilo sa aj k schváleniu nového Občianskeho zákonníka.

„Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) predložil ďalší zákon, ktorého jediným cieľom je odrádzať ľudí od spolupráce pri odhaľovaní organizovaného zločinu, korupcie a ekonomickej kriminality. Tvári sa, že nevie, koho sa novela týka, ale pravda je jednoduchá - chce pomôcť Tiborovi Gašparovi, Norbertovi Bödörovi a ďalším obžalovaným z kauzy Očistec,“ vyhlásil poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí).

Podľa neho je dôkazom účelovosti aj to, že novela má dopadať na už rozbehnuté súdne konania. „Ak má zákon platiť až od novembra, prečo ho Susko nastavil tak, aby sa vzťahoval aj na už otvorené prípady? Odpoveď je jediná - vláda chce zachrániť obžalovaných, ktorým doterajšie novely nepomohli,“ podotkol Grendel.

Bývalý minister vnútra Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí) upozornil, že návrh zásadne oslabí boj proti mafii. „Ak štát zoberie spolupracujúcim obvineným motiváciu vypovedať, nikto už nebude svedčiť proti organizovaným skupinám. Vláda tým dáva jasný signál, že nechce vyšetrovať korupciu ani organizovaný zločin - chce pomáhať páchateľom,“ povedal Mikulec. Líder hnutia Igor Matovič uviedol, že vláda zanedbáva sľuby občanom a prioritne rieši trestnoprávnu ochranu podpredsedu NR SR Tibora Gašpara (Smer-SD).

Tretia zmena inštitútu kajúcnikov

Poslankyňa NR SR Zuzana Števulová (PS) poukázala na to, že vláda za dva a pol roka vládnutia už tretíkrát ide meniť inštitút kajúcnikov. Ide podľa nej o primárnu agendu súčasnej vlády. „Vláda nemá morálne právo meniť tieto trestnoprávne ustanovenia v čase, kedy im blízki ľudia čelia trestnoprávnym procesom. Tu je prosto nevyvrátiteľné podozrenie, že tak robia len a len preto, aby týmto ľuďom pomohli,“ povedala v reakcii na novinársku otázku na stredajšej tlačovej konferencii.

Nový Občiansky zákonník považuje za zásadnú právnu úpravu ovplyvňujúcu právne vzťahy väčšiny obyvateľov Slovenska. Podľa nej bolo na tak zásadnú zmenu málo času na diskusiu aj pripomienkovanie zo strany poslancov a verejnosti. Zároveň malo byť podľa poslankyne viac času na účinnosť zmeny, aby sa ľudia na ňu stihli pripraviť. PS je podľa nej v súvislosti s novým Občianskym zákonníkom zatiaľ zdržanlivé a jeho postoj bude závisieť od podoby návrhu v druhom čítaní.

Vláda na stredajšom rokovaní schválila návrh novely Trestného poriadku. Trestný poriadok má prejsť k systému benefitov formou mimoriadneho zníženia trestu, prípadne upustenia od potrestania spolupracujúcej osoby, a to vždy až v súdnej fáze trestného konania po podaní obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste. Schválila aj nový Občiansky zákonník, ktorý má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov.

