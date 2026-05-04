Traja vodiči spôsobili v Nitrianskom kraji počas víkendu nehody

NITRA - Policajti z Nitrianskeho kraja počas predĺženého víkendu zaevidovali niekoľko dopravných nehôd, ktorých vinníci naplnili skutkovú podstatu trestného činu. Jednu nehodu spôsobil vodič jazdiaci pod vplyvom alkoholu, ďalšie dve vodiči s uloženým zákazom činnosti viesť motorové vozidlá, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Motocyklista v Nitre ignoroval znamenie príslušníkov pohotovostnej motorizovanej jednotky na zastavenie. Policajti ho začali prenasledovať, muž vezúci na motorke spolujazdkyňu sa pokúsil uniknúť. Naháňačka, do ktorej sa zapojili viaceré policajné hliadky v meste, sa skončila, keď motocyklista nezvládol riadenie a narazil do služobného motorového vozidla. Vykonaná lustrácia potvrdila, že 36-ročný vodič má uložený zákaz viesť motorové vozidlá do januára 2027. V čase nehody bola jeho dychová skúška negatívna.
V Nových Zámkoch policajti predpísaným spôsobom zastavovali vozidlo značky Audi. Vodič na zastavenie reagoval zvýšením rýchlosti a pokusom o útek. V pravotočivej zákrute však nezvládol riadenie a s vozidlom skončil mimo cesty. Následne z auta vystúpil a v úteku pokračoval. Do pátrania po vodičovi sa zapojili viaceré zložky polície. Policajti vodiča vypátrali a zistili, že 36-ročný muž mal súbežne uložené dva zákazy viesť motorové vozidlá. Neskorší je platný do novembra 2027. Dychovú skúšku mal vodič negatívnu.
V Čakajovciach v okrese Nitra nabúral vodič vozidla Audi A4 do oplotenia rodinného domu. Privolaní policajti 29-ročného vodiča podrobili dychovej skúške, ktorá mala pozitívny výsledok 2,54 promile alkoholu. Vodič mal tiež uložený zákaz vedenia motorových vozidiel do februára 2028. Všetci traja vodiči skončili v policajnej cele a boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia.