Traja vodiči spôsobili v Nitrianskom kraji počas víkendu nehody

NITRA - Policajti z Nitrianskeho kraja počas predĺženého víkendu zaevidovali niekoľko dopravných nehôd, ktorých vinníci naplnili skutkovú podstatu trestného činu. Jednu nehodu spôsobil vodič jazdiaci pod vplyvom alkoholu, ďalšie dve vodiči s uloženým zákazom činnosti viesť motorové vozidlá, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Motocyklista v Nitre ignoroval znamenie príslušníkov pohotovostnej motorizovanej jednotky na zastavenie. Policajti ho začali prenasledovať, muž vezúci na motorke spolujazdkyňu sa pokúsil uniknúť. Naháňačka, do ktorej sa zapojili viaceré policajné hliadky v meste, sa skončila, keď motocyklista nezvládol riadenie a narazil do služobného motorového vozidla. Vykonaná lustrácia potvrdila, že 36-ročný vodič má uložený zákaz viesť motorové vozidlá do januára 2027. V čase nehody bola jeho dychová skúška negatívna.

V Nových Zámkoch policajti predpísaným spôsobom zastavovali vozidlo značky Audi. Vodič na zastavenie reagoval zvýšením rýchlosti a pokusom o útek. V pravotočivej zákrute však nezvládol riadenie a s vozidlom skončil mimo cesty. Následne z auta vystúpil a v úteku pokračoval. Do pátrania po vodičovi sa zapojili viaceré zložky polície. Policajti vodiča vypátrali a zistili, že 36-ročný muž mal súbežne uložené dva zákazy viesť motorové vozidlá. Neskorší je platný do novembra 2027. Dychovú skúšku mal vodič negatívnu.

V Čakajovciach v okrese Nitra nabúral vodič vozidla Audi A4 do oplotenia rodinného domu. Privolaní policajti 29-ročného vodiča podrobili dychovej skúške, ktorá mala pozitívny výsledok 2,54 promile alkoholu. Vodič mal tiež uložený zákaz vedenia motorových vozidiel do februára 2028. Všetci traja vodiči skončili v policajnej cele a boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia.

Začala sa uzávera tunela Višňové z dôvodu plánovanej jarnej údržby
Slovensko zasiahne silný vietor, TU predpovedajú rýchlosť až 135 km/h! Meteorológovia vydali VÝSTRAHY
AKTUÁLNE Vážna nehoda na východe Slovenska! Z havarovaného auta vyslobodzujú osobu, FOTO z miesta
Nagyovú v kauze Čapí hnízdo odsúdili: Dostala trojročný podmienečný trest a vysokú pokutu
Zuzana Porubjaková na tróne Let’s Dance? Výkony, ktoré kričia: Toto je jasná víťazka!
Empire State Building oslavuje 95 rokov: Najslávnejší mrakodrap postavili za rekordný čas
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Žilina ide do poriadneho risku s veľkou posilou: Môže vyhrať jackpot, alebo sa veľmi popáliť
TEST: Kia EV4 Fastback GT Line - keď je unikátnosť v základnej výbave
Sedavé zamestnanie vás nemusí zničiť: 7 tipov, ako do pracovného dňa prepašovať pohyb
Dala som ich na stôl a ostali len prázdne taniere. Lepšie karbonátky v omáčke ste ešte nejedli.
Našli vedci odpoveď na plastový odpad, ktorý nás zaplavuje zo všetkých strán? Nový plast sa v laboratóriu sám zničil bez mikroplastov
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
