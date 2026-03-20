Veľký krok Vášáryovej: 12 rokov po smrti manžela predala dom plný spomienok! Kde dnes žije?

BRATISLAVA - Legendárna herečka Emília Vášáryová (83) urobila rázny krok. Dvanásť rokov po smrti milovaného manžela Milana Čorbu (†72) sa rozhodla definitívne uzavrieť minulosť. Dom, v ktorom spolu prežili desiatky rokov, predala!
Emília Vášáryová našla skutočné šťastie až po boku Čorbu, s ktorým ju spájalo 36 rokov života. O to bolestivejšia bola jeho strata, keď podľahol rakovine. Herečka sa následne stiahla do úzadia a vyhľadávala samotu. Práve rodinný dom v radovej zástavbe v hlavnom meste bol jej útočiskom a miestom plným spomienok.
Lenže prišiel zlom! Na začiatku decembra 2025 padlo definitívne rozhodnutie. Ako píše týždenník Život, herečka nehnuteľnosť predala. Zaujímavosťou je, že novým majiteľom sa stala spoločnosť napojená na realitnú agentúru, ktorá vznikla len pár mesiacov pred samotným obchodom.
Na akej adrese Vášáryová zakotvila, bolo dlho zahalené rúškom tajomstva. Podľa informácií portálu Topky.sk sa však herečka presťahovala do lukratívnej štvrte v bratislavskom Starom Meste. Zdá sa, že aj naďalej ostáva verná centru diania, no zároveň si prísne stráži svoje súkromie.
Predať dom, v ktorom so svojou láskou prežila nádherné roky, bolo určite mimoriadne ťažké. Po dvanástich rokoch však zrejme nastal čas urobiť za minulosťou hrubú čiaru. Spomienky na veľkú lásku jej predsa nikto nevezme...
