Zrážka dvoch áut zablokovala križovatku: Dvaja ľudia sú zranení, hasiči zasahujú

V Košiciach zasahujú hasiči pri nehode dvoch áut s dvomi zranenými. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
KOŠICE - Hasiči aktuálne zasahujú v Košiciach na križovatke ulíc Lidické námestie a Trieda armádneho generála Slobodu pri dopravnej nehode dvoch vozidiel. „Na mieste sa nachádzajú dve zranené osoby, ktorým je poskytovaná pomoc,“ informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Úsek je momentálne prejazdný s obmedzeniami. Hasiči žiadajú vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov zasahujúcich zložiek.