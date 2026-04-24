Raper Separ si prišiel na obrovské peniaze: 2 milióny za jediný podpis!

BRATISLAVA - Pochválil sa veľký obchodom! Raper Separ ho označil za prelomový krok vo svojej kariére. Ide o rozhodnutie, ktoré má podľa neho zmeniť pohľad na to, ako sa na Slovensku pracuje s hudbou a jej hodnotou. Suma, o ktorej hovorí, je na domáce pomery mimoriadne vysoká.
Michal Kmeť známy pod umeleckým menom Separ sa na svojom profile na sociálnej sieti pochválil zásadnou novinkou, ktorá pre neho predstavuje dôležitý krok v kariére. Predaj katalógu jeho starších skladieb je totižto významným míľnikom nielen pre neho, ale aj pre slovenskú hudobnú scénu.
„Dnes sa mi znova podarilo nie posunúť, ale doslova odkopnúť latku slovenskej hudby na úplne nový level,“ uviedol slovenský raper Separ. „Predal som katalóg svojich starých skladieb za bezmála 2 milióny eur a tým som otvoril dvere k obchodovaniu s hudobnými dielami, aké u nás doteraz v podstate nefungovalo,“ napísal k viedu, na ktorom podpisuje zmluvu.
Takéto predaje hudobných albumov na Slovensku nie sú veľmi rošírené. V zahraničí ich predaj je však bežnou praxou. Umelci odpredávajú práva na svoje skladby investorom či spoločnostiam.
