Hasiči upozorňujú na zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov

BRATISLAVA - Hasiči upozorňujú, že podľa zákona o ochrane pred požiarmi je vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov zakázané. Tento zákaz platí pre všetky právnické osoby aj fyzické osoby. Za vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov môže byť fyzickej osobe uložená pokuta až do výšky 331 eur a právnickej osobe alebo podnikateľovi až do výšky 16.596 eur. Hasičský a záchranný zbor to pripomenul na sociálnej sieti.
„Jar prináša zvýšené riziko požiarov tráv a porastov. Každoročne vzniká veľké množstvo zbytočných požiarov práve v dôsledku ich úmyselného vypaľovania,“ uviedli hasiči.
Zdôrazňujú, že vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov ľudia porušujú zákon a môže im byť uložená pokuta. Prudkým rozšírením požiaru zároveň ohrozujú životy zvierat a ľudí, ako aj ich majetok (stavby, autá a iné). Takisto môžu spôsobiť lesný požiar. „Žiadame občanov, aby čistenie pozemkov nevykonávali vypaľovaním, ale využívali bezpečné a ekologické spôsoby. Chráňme si zdravie, prírodu a majetok,“ apelujú hasiči.