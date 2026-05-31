Hadí vzor, vražedné podpätky a telo bohyne: Bývalá hviezda MTV predviedla sporé bikiny!

MIAMI - Bývalá hviezda reality šou opäť dokázala, že vek je len číslo. Kristin Cavallari sa objavila na móle počas prestížneho Miami Swim Week a okamžite ukradla všetku pozornosť. V miniatúrnych bikinách s hadím vzorom predviedla vypracovanú postavu, sebavedomie na rozdávanie a fanúšikovia zostali v nemom úžase.
Keď sa Kristin Cavallari objavila na móle v Miami, bolo jasné, že tento večer nebude patriť nikomu inému. Niekdajšia hviezda šou Laguna Beach a The Hills predvádzala v rámci Miami Swim Week počas módnej prezentácie svojej značky Uncommon James v spolupráci so značkou RESA. Tridsaťdeväťročná blondínka vyšla na mólo v odvážnych bikinách s hadím vzorom, ktoré doplnila zladeným pareom, vysokými podpätkami a výraznými šperkami zo svojej vlastnej kolekcie.
Najväčšiu pozornosť však nepútali samotné plavky, ale Kristinina postava. Matka troch detí predviedla vyrysované bruško, štíhle nohy a formu, ktorú jej fanúšikovia na sociálnych sieťach označovali za „neskutočnú“ či „absolútne dokonalú“. Samotná Cavallari pred vystúpením priznala nervozitu. Na Instagrame zverejnila zábery zo zákulisia a fanúšikom odkázala, že je nadšená, ale zároveň vystresovaná. Na móle to však vôbec nebolo vidieť.
Kráčala sebavedomo, usmievala sa a užívala si pozornosť publika, ktoré ju odmenilo hlasným potleskom. Za jej formou však nie sú len dobré gény. Cavallari už v minulosti prezradila, že pravidelne cvičí, venuje sa silovému tréningu a dokonca zvláda mŕtvy ťah s váhou okolo 68 kilogramov. Kristin je dnes úspešnou podnikateľkou, módnou tvárou vlastnej značky a ženou, ktorá dokáže jediným výstupom na mólo rozpútať internetové šialenstvo.
