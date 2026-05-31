Obrovské NEŠŤASTIE: Z balkóna 10. poschodia vypadol 14-mesačný chlapček, neprežil! MRAZIVÉ opisy svedkov

VARŠAVA - Na varšavskom sídlisku Bródno došlo v piatok (29. 5.) večer k tragédii. 14-mesačný chlapček vypadol z balkóna na desiatom poschodí obytného domu na ulici Wysockiego. Dieťa pád neprežilo. Na miesto okamžite dorazili záchranári, hasiči aj polícia, no napriek rýchlej resuscitácii boli zranenia nezlučiteľné so životom.
Obyvatelia domu pre poľský portál Fakt opísali, že najprv počuli krik a sirény záchranných zložiek. Potom sa celé okolie ponorilo do ticha, ktoré prerušovali len zvuky zatvárajúcich sa dverí vchodu.
„To bol strašný pohľad. Ľudia stáli dole v úplnom tichu, nikto nevedel, čo robiť. Záchranári boli na mieste takmer okamžite, ale od začiatku to vyzeralo veľmi zle,“ povedala jedna z obyvateliek ulice Wysockého. Polícia potvrdila, že hlásenie o páde dieťaťa z balkóna dostala krátko pred 20. hodinou.
Rodina pochádza z Ukrajiny
Podľa informácií poľských médií pochádzajú rodičia chlapčeka z Ukrajiny a majú aj ďalšie deti. Matka bola po tragédii podrobená dychovej skúške — výsledok bol negatívny. Podľa prvotných zistení mala dieťa stratiť z dohľadu len na krátky okamih. Práve ten sa ukázal ako osudový.
Na sídlisku sa už krátko po udalosti začalo hovoriť o tom, že príčinou tragédie mohli byť príliš široké medzery medzi kovovými priečkami balkóna. Túto možnosť spomenul aj okoloidúci muž z vedľajšieho bloku.
Fotografie balkónov ukazujú, že medzery medzi tyčami sú skutočne pomerne široké. Navyše, dieťa neležalo pod prednou časťou balkóna, ale pri jeho bočnej strane, čo naznačuje, že pád mohol smerovať práve popri tejto konštrukcii. Vyšetrovatelia už pracujú aj s touto verziou.
Rodina nemala zlú povesť
Predavačka z neďalekej predajne opisuje rodinu ako úplne bežných zákazníkov. „Oni k nám často chodili, celá rodina. Niekedy kupovali nápoje pre deti, niekedy pivo alebo cigarety. Nič výnimočné, ich nákupy boli úplne štandardné,“ hovorí žena. „Boli to normálni zákazníci. Otec má firmu a často cestuje, mama je doma a stará sa o deti,“ dodáva.
Prokuratúra Praga-Północ už nariadila pitvu. Polícia preveruje všetky okolnosti, vrátane možného zlyhania dohľadu, technického stavu balkóna aj prípadných konštrukčných nedostatkov.