Zuzana Kanócz sa STRATILA v tme! 5 dní po nej NEBOLO ani stopy: POZOR, tu ide o zdravie

Zuzana Kanócz (Zdroj: Instagram Z.K.)

Známa herečka sa rozhodla pre pobyt, ktorý by nezvládol len tak hocikto – dobrovoľne sa zavrela do absolútnej tmy, kde prežila päť dní sama so sebou. Išlo o terapiu nazývanú „pobyt v tme“, ktorá slúži na reštart nervového systému, očistu duše a v niektorých prípadoch aj ako spirituálne prebudenie „Takto som vychádzala z chalúpky na svetlo, kde som strávila 5 dní v úplnej tme a tichu,“ zverila sa Kanócz na svojom Instagrame.

„Tma ma lákala už niekoľko rokov. Vedela som, že raz príde čas, kedy budem pripravená a odhodlaná prejsť procesom, ktorý nám pobyt v tme umožňuje, keď sa mu nebránime. Pre mňa bol chvíľami ťažký, chvíľami krásny, prekvapujúci aj dojemný,“ opísala úprimne. Zuzana priznala, že počas pobytu sa nevyhla silným emóciám: „Smiechu, plaču, tanca, spevu a meditácií. V tme som spomalila, upokojila, sprítomnila a stíšila, a tak som mala šancu priblížiť sa k SEBE, bez rušivých vplyvov a bez možnosti úniku.“



Zobraziť galériu (24) Herečka Zuzana Kanócz sa dala na ezoterickú cestu. (Zdroj: Instagram)

Tento krok však nie je v prípade Kanócz úplným prekvapením. Už v minulosti ukázala, že sa čoraz viac prikláňa k ezoterickým praktikám. Fanúšikovia si možno spomenú na príspevok z jej Instagramu z mája, kde zdieľala svoju skúsenosť s kryštálovou terapiou: „Moja nabíjačka :) Pyramída, Brazílska kryštálová terapia a kyslík – pre regeneráciu, relaxáciu a energiu. Som šťastná, že som vás našla,“ napísala k fotke, na ktorej leží pod drevenou konštrukciou s farebnými svetlami, obklopená sviečkami a polodrahokamami.





Herečka Zuzana Kanócz sa dala na ezoterickú cestu. (Zdroj: Instagram)

Nie je preto prekvapením, že sa rozhodla aj pre pobyt v tme.dodala herečka. Zdá sa, že Zuzana Kanócz čoraz viac nachádza harmóniu v netradičných praktikách. A hoci jej kroky môžu pôsobiť ezotericky, ona sama tvrdí, že ide najmä o zdravie, vnútorný pokoj a cestu k sebe.