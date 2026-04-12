6. kolo Let′s Dance: Šok v úvode... Toto tu ešte nebolo, aj súťažiaci zostali prekvapení!

BRATISLAVA - 6. kolo Let′s Dance sa dočká zmeny, akú tanečný parket ešte nezažil. Tanečníci si totiž zatancujú s hviezdami z predošlých sérií. Poďte sa s nami pozrieť na dnešný večer.
Dnes tu máme 6. kolo Let′s Dance, ktoré bude úplne iné, než doposiaľ. Diváci budú svedkami niečoho, čo tu ešte nebolo. Hviezdni tanečníci si totiž zatancujú s promi tanečníkmi iných sérií. Jednotlivé páry zároveň venujú svoje vystúpenia charitatívnemu účelu. Diváci sa nevedia dočkať na Jána Koleníka s Evou Mázikovou. Na parket sa opäť postaví aj často spomínaný Janko Tribula a špeciálny charakter bude mať aj vystúpenie Nely Pociskovej s partnerom Filipom Tůmom. Do porotcovského kresla sa znova neposadí profi tanečnica Laura Arcolinová, ale nahradí ju herečka Zuzana Fialová.
O úvodné číslo sa postarali vypadnutí taneční tohtoročnej série. Na parket sa postavili Vlado Kobielsky, Petra Polnišová, Jana Hospodárová s tanečníkmi. Dnes Markíza oslavuje 30. výročie pôsobenia na trhu, a preto sedí v hľadisku množstvo zamestnancov televízie. Napríklad Marianna Ďurianová, Jaroslav Zápala, Danica Nejedlá, Lenka Vavrinčíková, Zlatica Švajdová Puškárová s manželom Patrikom Švajdom či Kvetka Horváthová. Vďaka charitatívnemu kolu má každý tanečný pár možnosť darovať 5 tisíc eur jednej charitatívnej organizácii.
Moderátori oznámili v úvode prekvapujúcu informáciu - nikto dnes nevypadne. Zuzana Porubjaková a Ján Tribula sa predstavili na parkete ako prví. Tancovali pre organizáciu Cesta von. Najprv zatancovali waltz a neskôr rýchlu salsu. Po konci tancovania si vyslúžili obrovský potlesk. „Ja som strašne šťastná, že som si zatancovala s Jankom," priznala Zuzana. „Bol to výborný tanec, Janko," ohodnotila Tatiana Drexler. „Ty si tancujúci QR kód. Ľudia si ťa musia nasnímať a potom pochopia," dodal Ďurovčík. Zuzana a Janko tancovali pre organizáciu Cesta von. Od poroty dostali 38 bodov.