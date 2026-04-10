Migaľ PRELOMIL mlčanie: TOTO som robil v Egypte na lodi s Haklovou, veľkonočné tradície si nechal na pláž!

AL-BAHR AL-AHMAR/BRATISLAVA - Po konci veľkonočných sviatkov sa pravidelní čitatelia rýchlo uchýlili k domácej politike. Tí si všimli, že na rokovaní koaličnej rady a aj vlády chýbal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Samuel Migaľ. Zabával sa na lodi v Egypte, kde bola aj známa slovenská hviezda OnlyFans Monika Haklová. Jej prítomnosť s ministrom na palube spôsobila značnú pozornosť a po množiacich sa otázkach konečne prehovoril sám šéf rezortu.

Na lodi bolo v blízkosti slovenskej komunity už podľa Haklovej príspevkov poriadne veselo.

S Haklovou sa stretli prvýkrát, tvrdí rezort

Začali sa teda množiť otázky, ako sa Migaľ ocitol vedľa Halkovej, ktorá sa viditeľnila aj šou Farma. "Pán minister Migaľ trávil dovolenku v Egypte s manželkou a synom. Pani Haklová bola na lodi s dcérou a ďalšími známymi. Stretnutie s ňou bolo náhodné, po prvýkrát," reagoval na otázky Topky.sk odbor komunikácie MIRRI.

Dovolenku si Migaľ podľa rezortu financoval z vlastných zdrojov. "Netrávil ju v luxusnom rezorte, využil služby bežnej cestovnej kancelárie, letel chartrovým letom, plnom turistov aj zo Slovenska," potvrdil rezort Haklovej slová.

Slovenská veľkonočná hostina nechýbala ani na egyptskej lodi

Rezort pripomenul, že Migaľ si na palube pri príležitosti veľkonočných sviatkov doprial tradičné slovenské pochutiny známe zo našich stolov. "Na lodi sa stretol s ďalšími desiatkami Slovákov dovolenkujúcimi počas Veľkej noci v Egypte. Na bežnej výletnej lodi nechýbali tradičné pochutiny ako klobása, cvikla, hrudka, vajíčka," informovalo MIRRI.

Minister bol na dovolenke aj s rodinkou a nevynechal ani tradície spojené s týmito sviatkami. "Cesta bola spojená s tradíciami Veľkej noci, spolu so synom na pláži Červeného mora vyoblieval a vyšibal svoju manželku. V súčasnosti je už pán minister opäť v práci," uzavrel komunikačný odbor ministerstva.

