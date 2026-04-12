Tragédia vo Veľkej Fatre: Pri Martine sa zrazili dva vetrone, pád neprežil jeden z pilotov

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)
MARTIN - Zrážku dvoch vetroňov v nedeľu v ťažko dostupnom teréne nad vrchom Borišov vo Veľkej Fatre v okrese Martin neprežil jeden z pilotov. Ide o občana Poľska. Pre TASR to potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
V jednom z vetroňov sa podľa nej nachádzal občan Poľskej republiky a občan Českej republiky, v druhom občan Rakúska, ten sa pri nehode nezranil. Na mieste zasahovala posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport-Europe (ATE) z Banskej Bystrice. Hovorkyňa ATE Zuzana Hopjaková pre TASR uviedla, že muž českej národnosti utrpel zranenie hlavy a dolnej končatiny, bol pri vedomí, ďalší muž zraneniam podľahol.