MIMORIADNY ONLINE Viktor Orbán priznal porážku v parlamentných voľbách: Magyar mieri k ústavnej väčšine

BUDAPEŠŤ - V Maďarsku sa skončilo hlasovanie v nedeľných parlamentných voľbách. Volebné miestnosti sa takmer na všetkých miestach zatvorili o 19.00 h. Voľby majú rekordnú účasť - už do 17-tej hodiny odhlasovalo viac ako 74 percent oprávnených voličov, čo je najviac od zmeny režimu v roku 1989.
22:55 V predvolebnom programe Magyar navrhol zlepšiť verejné služby, ako je zdravotníctvo a školstvo, ktoré sú v žalostnom stave, a bojovať proti korupcii, ktorá "je všade". Načrtol tiež prozápadnú zahraničnú politiku a vyhlásil, že sa bude snažiť urobiť z Maďarska spoľahlivého spojenca NATO a lojálneho člena EÚ. Rovnako ako Orbán však odmieta dodávky zbraní na Ukrajinu a je proti rýchlemu začleneniu tejto krajiny do EÚ, aj keď s doterajším maďarským premiérom nezdieľa nepriateľskú rétoriku voči Kyjevu.
22:00 Predseda maďarskej vlády a strany Fidesz Viktor Orbán označil nedeľňajší výsledok parlamentných volieb za „bolestivý“. Premiér to povedal pri budapeštianskom multifunkčnom centre Bálna pred zhruba dvoma stovkami svojich priaznivcov. „Výsledok je bolestivý, ale jasný a musíme akceptovať, že väčšina nám nedala možnosť vládnuť,“ dodal Orbán s poznámkou, že 2,5 milióna voličov „nikdy nesklame“.
21:45 Po sčítaní viac ako 60 percent hlasov získa strana TISZA v prepočte 136 z celkovo 199 mandátov, čo znamená ústavnú väčšinu, napísal server 24.hu. Orbánov Fidesz má priebežne 56 mandátov a ultrapravicové hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) sedem mandátov.
21:40 Maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý vo svojej krajine vládol 16 rokov, uviedol, že výsledok dnešných parlamentných volieb je jasný a je pre jeho stranu Fidesz bolestný. Podľa čiastočných výsledkov zvíťazila opozičná strana Tisza, zrejme dosiahla aj na dvojtretinovú ústavnú väčšinu v parlamente. Orbán uviedol, že víťaznej strane gratuloval a dodal, že bude Maďarom slúžiť z opozície.
21:25 Šéf maďarskej opozičnej strany Tisza Péter Magyar dnes večer oznámil, že mu súčasný maďarský premiér Viktor Orbán zablahoželal k víťazstvu v parlamentných voľbách. Podľa priebežných výsledkov Tisza vo voľbách dosiahla na dvojtretinovú ústavnú väčšinu v parlamente.
21:20 Maďarská Národná volebná kancelária (NVI) začala v nedeľu večer o 19.00 h otvárať takmer 232-tisíc obálok s hlasovacími lístkami doručenými poštou zo zahraničia. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
21:05 Maďarská opozičná strana Tisza by v 199-člennom parlamente mala získať 132 mandátov, vyplýva z čiastočných výsledkov dnešných parlamentných volieb po sčítaní 29,21 percenta hlasov. Fideszu dlhoročného maďarského premiéra Viktora Orbána pripadá 59 kresiel a krajne pravicová strana Naša vlasť by v parlamente mala osem zástupcov. Priebežné výsledky zverejňuje maďarský volebný úrad (NVI).
20:25 Líder maďarskej opozičnej strany Tisza Péter Maygar vyjadril nedeľu večer „opatrný optimizmus“ ohľadom možného víťazstva v parlamentných voľbách, v ktorých je hlavným súperom úradujúceho premiéra a predsedu strany Fidesz Viktora Orbána. „Samozrejme, vieme o tom, videli sme najnovšie prieskumy...,“ povedal novinárom na tlačovej konferencii krátko po tom, čo sa volebné miestnosti zatvorili s rekordnou účasťou voličov.
20:15 Na veľvyslanectve Maďarska v Bratislave volilo v maďarských parlamentných voľbách 199 ľudí. Počas dňa nezaznamenali žiadny incident. Na zastupiteľských úradoch sa dalo voliť od 6.00 h do 19.00 h. O možnosť voliť na ambasáde bolo treba vopred požiadať, urobiť sa tak dalo do 2. apríla do 16.00 h. Voliť mohli aj maďarskí občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v Maďarsku a žijú v zahraničí. Svoje volebné právo mohli uplatniť cez hlasovanie poštou.
20:05 Vysoká účasť v dnešných parlamentných voľbách v Maďarsku podľa zástupcu vládnucej strany Fidesz Gergelyho Gulyása znamená, že budúci parlament bude mať silný demokratický mandát. Predseda opozičnej strany Tisza Péter Magyar uviedol, že veľký záujem voličov dokazuje, aký význam dnešné hlasovanie pre ľudí v Maďarsku malo. Po voľbách, ktoré sa odohrali v atmosfére vzájomného obviňovania z podvodov, Magyar vyzval stúpencov svojej strany a všetkých Maďarov, aby v pokoji počkali na výsledky.
19:43 Z iného dnes zverejneného predvolebného prieskumu inštitútu 21 Research Center vyplynulo, že Tiszu Pétera Magyara podporuje 55 percent opýtaných, národnokonzervatívnu stranu Fidesz premiéra Orbána 38 percent respondentov. Tisza by v parlamente obsadila 132 kresiel. Ústavnú väčšinu v maďarskom parlamente predstavuje 133 poslancov.
19:40 Maďarská stredopravicová strana Tisza by podľa prieskumu vykonaného v posledných dňoch pred dnešnými parlamentnými voľbami jasne zvíťazila a v 199-člennom parlamente získala 135 kresiel. Podľa prieskumu, o ktorom ihneď po zatvorení volebných miestností informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na televíziu RTL Klub, krajne pravicová strana Naša vlasť neprekročila päťpercentný prah potrebný na vstup do parlamentu. Prieskum sa konal medzi 7. a 11. aprílom.
19:30 Desiate demokratické parlamentné voľby v Maďarsku prebehli v poriadku, účasť bola rekordná, oznámil v nedeľu po oficiálnom zatvorení volebných miestností prezident Tamás Sulyok. „V súlade so základným zákonom a ústavnými tradíciami udelím poverenie na zostavenie vlády,“ povedal Sulyok, ktorý naznačil, že za týmto účelom po oboznámení sa s výsledkami volieb uskutoční konzultácie.
19:10 - V Maďarsku skončili parlamentné voľby, ktorých výsledok určí ďalší osud premiéra Viktora Orbána vládnuceho od r. 2010. Vzbudili rekordný záujem voličov, do 18.30 h prišlo hlasovať 77,8 percenta voličov, pred štyrmi rokmi ich bolo o desať percentuálnych bodov menej.
19:00 Parlamentné voľby v Maďarsku v nedeľu popoludní nakrátko prerušili v dôsledku bombových hrozieb v mestách Pécs a Miškovec. Podľa servera index.hu polícia so psami prehľadala budovy s volebnými miestnosťami a hlasovanie bolo na ten čas prerušené.
18:00 Účasť v nedeľných parlamentných voľbách v Maďarsku po 17.00 h presiahla 74 percent, oznámil Národný volebný úrad. Už v tomto čase ide o najvyššiu účasť akú v krajine zaznamenali od zmeny režimu v roku 1989. Priebeh volieb je zatiaľ pokojný. Volebné miestnosti sa zatvoria o 19.00 h.
17:00 Volebná účasť v nedeľňajších parlamentných voľbách v Maďarsku je naďalej rekordne vysoká - do 15.00 h popoludní svoj hlasovací lístok odovzdali už viac než dve tretiny oprávnených voličov, informuje portál 24.hu. Účasť o 15.00 h dosahovala 66,01 percenta, pričom svoj hlas odovzdalo už takmer päť miliónov voličov. Podľa portálu to výrazne prekonáva doterajší rekord z druhého kola volieb v roku 2002 (53,59 percenta).
15:30 Maďarské voľby majú dosah aj na Slovensko a môžu ovplyvniť fungovanie Európskej únie (EÚ). V diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS), podľa ktorého atmosféra v krajine „vonia po prehre“ maďarského premiéra Viktora Orbána. Poslankyňa Európskeho parlamentu Judita Laššáková (Smer-SD), naopak, očakáva jeho víťazstvo, v prípade výhry predsedu opozičnej strany TISZA Pétera Magyara si nie je istá, či by naplnil očakávania Bruselu.
14:40 Svoj hlas už odovzdala viac ako polovica voličov. Podľa priebežných údajov maďarskej Národnej volebnej komisie odovzdalo svoj hlas do 13:00 h 54,14 percenta voličov. Pred štyrmi rokmi to bolo v rovnakom čase približne 40 percent.
13:45 Líder maďarskej opozície Péter Magyar v rozhovore pre CNN Prima NEWS vyhlásil, že v prípade víťazstva chce pracovať na silnej V4, no podmienkou je riešenie citlivých otázok. Podľa Magyara je potrebné otvoriť tému Benešových dekrétov a zákonov, ktoré podľa jeho slov diskriminujú Maďarov žijúcich na Slovensku. „Je to dôležitá otázka, ktorú musíme vyriešiť,“ nechal sa počuť.
12:25 Maďarský premiér a predseda strany Fidesz Viktor Orbán spolu s manželkou Anikó Lévaiovou odovzdali v nedeľu svoj hlas vo voľbách do Národného zhromaždenia. „Prišiel som zvíťaziť,“ povedal predseda vlády po odchode z volebnej miestnosti v XII. budapeštianskom obvode. Informuje o tom server hírTV. „My sme už odvolili. Nikto by nemal zostať doma. My rozhodujeme o osude Maďarska. Hlasujte za bezpečnosť, hlasujte za Fidesz!“ uviedol Orbán na Facebooku.
12:06 Na veľvyslanectve Maďarska v Bratislave volilo v maďarských parlamentných voľbách dosiaľ 78 ľudí. Uviedli to z veľvyslanectva s tým, že priebeh je pokojný. V Maďarsku sa v nedeľu konajú parlamentné voľby. Maďarskí občania s trvalým pobytom v Maďarsku môžu voliť aj na zastupiteľských úradoch v zahraničí. Hlasovať sa dá i na Slovensku, konkrétne na veľvyslanectve Maďarska v Bratislave a takisto v sídle konzulátov v Banskej Bystrici a Košiciach.
11:40 Volebná účasť je oproti predchádzajúcim voľbám výrazne vyššia. Do 11:00 h. dosiahla 37,98 percenta, zatiaľ čo v roku 2022 to bolo v rovnakom čase 25,77 percenta.
10:50 Predseda maďarskej opozičnej strany Tisza Péter Magyar odovzdal svoj hlas v parlamentných voľbách v Budapešti v nedeľu ráno. Po odchode z volebnej miestnosti novinárom povedal, že jeho strana voľby vyhrá. Predseda strany Tisza, ktorý je vyzývateľom premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána, vyzval všetkých maďarských občanov, aby využili svoje volebné právo. „Choďte voliť aj vy a prosím, povzbuďte všetkých svojich príbuzných, známych a priateľov, aby tak urobili tiež!“ napísal v príspevku na sociálnej sieti Facebook.
10:05 K volebným urnám dorazilo v ranných hodinách už takmer 17 percent voličov. Do 9:00 h sa na hlasovaní zúčastnilo 16,89 percenta oprávnených voličov, vyplýva zo štatistík Národnej volebnej komisie.
9:40 O svojom nadchádzajúcom víťazstve v maďarských parlamentných voľbách dnes vo volebných miestnostiach zhodne hovorili premiér Viktor Orbán aj opozičný líder Péter Magyar. Záujem o voľby je rekordný, do konca dňa by účasť mohla prekonať historické maximum, napísal server Index.hu. Magyar sa podľa agentúry Reuters vyslovil za posilnenie spolupráce s Poľskom a Českom a uviedol, že chce veľmi silnú spoluprácu v rámci visegrádskej štvorky (V4), zahŕňajúcu tiež Slovensko.
8:40 Predseda strany Tisza Péter Magyar odovzdal svoj hlas o 8:30 v Materskej škole Hegyvidéki Mesevar v obvode Budapešť 3. Po odovzdaní hlasu vystúpil s krátkym vyhlásením pre médiá. Uviedol, že voľby by mohli priniesť rekordnú účasť a v niektorých obvodoch podľa neho môžu o výsledku rozhodovať aj jeden či dva hlasy.
Líder strany Tisza zároveň informoval, že prostredníctvom webovej stránky evidujú približne 60 podnetov týkajúcich sa podozrení na volebné podvody. Orgány vyzval, aby postupovali v súlade so zákonom a dôsledne zasiahli všade tam, kde sa nezrovnalosti potvrdia.
08:00 Volebná účasť bola k siedmej hodine ráno 3,46 percenta. Je to takmer dvojnásobok oproti voľbám pred štyrmi rokmi, kedy bola pri prvom meraní o 7:00 1,8 percenta. Informuje o tom portál Telex.hu. „Veľmi dobré, čím nás bude viac, tým lepšie,“ povedal k doterajšej účasti Viktor Orbán.
Maďari rozhodujú, či po 16 rokoch skončí Orbánova vláda
Hlavný volebný súboj prebieha medzi vládnym blokom Fidesz–KDNP pod vedením premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána a opozičnou stranou TISZA, na ktorej čele je europoslanec Péter Magyar.
Maďarskú politickú scénu už 16 rokov ovláda strana Fidesz. Jej výrazný líder Orbán vládne v bloku s kresťanskodemokratickou KDNP nepretržite od roku 2010, pričom v predchádzajúcich štyroch po sebe idúcich parlamentných voľbách získal ústavnú väčšinu. Naposledy jeho konzervatívne zoskupenie v roku 2022 vyhralo voľby so ziskom vyše 54 percent a v 199-člennom zákonodarnom zbore získalo celkovo 135 kresiel.
Na hlasovanie poštou v maďarských parlamentných voľbách sa celosvetovo zaregistrovalo 496.394 Maďarov žijúcich v zahraničí, zatiaľ čo v zozname voličov na zastupiteľských úradoch v zahraničí figuruje celkom 72.061 osôb. Poštou môžu hlasovať Maďari bez trvalého pobytu v Maďarsku, teda príslušníci maďarskej menšiny žijúcej v zahraničí vrátane Slovenska. K tomu však musia byť vopred zaregistrovaní v zozname voličov. Nevolia kandidátov jednomandátových obvodov, ale dostávajú iba hlasovací lístok pre celoštátnu kandidátku politických strán.
Výsledku prieskumu sú rozdielne
Inštitút Medián urobil na základe svojich piatich aktuálnych reprezentatívnych prieskumov odhad rozdelenia mandátov v 199-člennom Národnom zhromaždení, podľa ktorého by mohol vládny Fidesz obsadiť 49 až 55 kresiel, pričom opozičná strana TISZA by obsadila 138 až 143 kresiel. To by podľa servera hvg.hu znamenalo dvojtretinovú väčšinu pre stranu vedenú Magyarom.
Provládny inštitút Nézőpont 3. apríla zverejnil výsledky svojho prieskumu, v ktorom Fideszu nameral 46 percent, strane TISZA 40 percent, Hnutie naša vlasť preferovalo osem percent opýtaných. Výsledky prezentoval tento inštitút s tvrdením, že „výskum verejnej mienky od Nézőpontu je realistickejší ako od Mediánu“. Demokratická koalícia (DK) a Maďarská strana dvojchvostého psa (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) v posledných prieskumoch dosahovali výsledky pod hranicou nutnou na vstup do parlamentu.