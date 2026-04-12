Desivé odhalenie z Izraela: Zbytočná vojna? Nové vedenie Iránu je horšie ako to predošlé

JERUZALEM - V Izraeli zaznelo varovanie pred posunom v Iráne. Po zásahoch proti jeho vedeniu sa podľa armády dostávajú k moci ešte tvrdšie krídla.
Varovanie z uzavretého rokovania
Na neverejnom brífingu pre poslancov Kneset zaznelo znepokojujúce hodnotenie situácie v Iráne. Predstavitelia izraelskej armády upozornili, že zmeny vo vedení krajiny po nedávnych útokoch priniesli nečakaný efekt.
Podľa nich sa moc presúva do rúk ešte tvrdších síl než boli tie, ktoré stáli na čele režimu doteraz. Informoval o tom izraelský portál i24NEWS.
Silnejší vplyv revolučných gárd
Izraelskí predstavitelia hovoria o zásadnom posune v rovnováhe moci. Po odstránení niektorých kľúčových postáv majú vplyv čoraz viac upevňovať kruhy napojené na Islamské revolučné gardy.
Nové vedenie je podľa ich hodnotenia menej ochotné prihliadať na politické dôsledky svojich krokov a vystupuje oveľa nekompromisnejšie. To podľa armády zvyšuje riziko ďalšej eskalácie a komplikuje šance na dlhodobé upokojenie situácie.
Obnova vojenských kapacít
Podľa rovnakých zdrojov sa Teherán už teraz snaží obnoviť svoje oslabené schopnosti. Ide najmä o opätovné budovanie raketových kapacít a infraštruktúry na ich odpaľovanie.
Izraelskí vojenskí predstavitelia pritom tvrdia, že počas operácií proti Iránu dosiahli „veľmi pôsobivé vojenské úspechy“, vrátane zásahov proti raketovým systémom.
Skepsa voči prímeriu
O budúcnosti prímeria panujú v Izraeli pochybnosti. Predseda parlamentného výboru pre zahraničné veci a obranu Boaz Bismuth po brífingu naznačil, že pokoj zbraní nemusí trvať dlho.
„Existuje možnosť, že kampaň bude v najbližších dňoch obnovená… Sme len v prechodnom období,“ uviedol.
Demonštrácie a neistota okolo vedenia
V samotnom Iráne sa medzitým konali masové prorežimné zhromaždenia pri príležitosti 40 dní od smrti duchovného vodcu Alí Chameneí.
Teherán zároveň zverejnil vyhlásenie v mene jeho syna a nástupcu Modžtabu Chameneího, hoci sa objavujú špekulácie o jeho vážnom zdravotnom stave.
„Irán neusiluje o vojnu, ale nevzdá sa svojich práv a všetky fronty odporu považuje za jednotný celok,“ uvádza sa v odkaze.
Pripravované rokovania s USA
Diplomatická línia však pokračuje. V pakistanskom Islamabade sa majú stretnúť zástupcovia Iránu a Spojených štátov.
Americkú delegáciu povedie viceprezident J. D. Vance, ktorého doplnia napríklad Steve Witkoff a Jared Kushner.
Irán potvrdil účasť ministra zahraničných vecí Abbása Arakčího a predsedu parlamentu Mohammada Bakra Kalíbafa.
Trump hovorí o „zmene režimu“
Americký prezident Donald Trump medzitým tvrdí, že rozsah strát medzi iránskymi predstaviteľmi znamená faktickú „zmenu režimu“.
Podľa izraelských hodnotení však táto zmena nepriniesla oslabenie, ale skôr posun k tvrdšiemu a menej predvídateľnému vedeniu.